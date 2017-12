¿Qué pasa con los huérfanos de la violencia machista? 01:26 Manifestación contra la violencia machista en Xirivella. / Jesús Montañana 180 niños han vivido la muerte de, al menos, un progenitor en estos casos ATLAS Jueves, 28 diciembre 2017, 18:43

Psicólogos de la Cruz Roja atienden desde primera hora a los tres pequeños que han presenciado cómo su padre asesinaba a su madre en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Algo primordial para que puedan afrontar el duelo. 27 niños han quedado huérfanos este año, al menos 180 desde 2013, lo que supone una media de 40 al año. ¿Qué ocurre con estos niños?

Lo importante siempre es que los hermanos no se separen y que un familiar pueda hacerse cargo de ellos. Si esto no fuera posible, pasarían a manos de los servicios sociales. Pero la realidad no siempre es tan sencilla y al drama de haber perdido a un ser querido se suman las trabas legales. Problemas para la adopción y sobre todo, económicos, ya que si la madre no ha cotizado lo suficiente, el pequeño no tiene derecho a ningún tipo de pensión.

David llevó en mayo de este año su caso hasta el Congreso. Su sobrina presenció con 3 años como su padre mataba a su madre de un tiro a la cabeza. Pedía a los políticos que hicieran los trámites más sencillos y que le permitieran adoptar a su sobrina sin que esta perdiera la pensión por orfandad. El pacto de Estado contra la violencia de género prevé garantizar la calidad de vida de estos pequeños: suspendiendo el régimen de visitas de los padres maltratadores, impidiendo que vayan a la cárcel a visitarlos y garantizándoles a todos una prestación económica. Estas medidas comenzarán a aplicarse en 2018.