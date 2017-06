Hoteles por minutos Una habitación del hotel Arlo de Nueva York, diseñada para estancias breves, de horas o minutos. / R.C. Ya es posible reservar una habitación un ratito, sea para aprovechar un hueco en la agenda, pegarse una ducha, echarse una siesta o dar el pecho al bebé con intimidad SUSANA ZAMORA Sábado, 17 junio 2017, 21:10

La primera reunión de trabajo ha acabado antes de lo previsto y aún faltan tres horas para la siguiente. El viaje de empresa ha previsto la ida y vuelta en el día. No hay reserva de hotel. Dar bandazos por la ciudad no se presenta muy apetecible. Tampoco gastar dinero a lo tonto yendo de tienda en tienda, ni acabar de los nervios matando el tiempo a cafés. ¿Qué hacer mientras tanto? En una ciudad como Nueva York o San Francisco no parece que eso sea un gran problema, pero hay que seguir trabajando y acudir a la próxima cita fresco y descansado.

En la piel de ese imaginario hombre de negocios se puso Emmanuel Bamfo cuando hace dos años lanzó en San Francisco 'Recharge', una aplicación móvil que permite reservar habitaciones en hoteles de lujo por minutos. La idea ha resultado un éxito rotundo. A día de hoy, este empresario tiene acuerdos cerrados en aquella ciudad con 15 establecimientos, desde el Hilton hasta el cinco estrellas Taj Campton Place.

En algunas ciudades ya era posible encontrar alojamientos que ofertaran habitaciones por tramos horarios, pero no por minutos, con entrada y salida exactamente cuando uno quiere. Cinco, diez, treinta... Los que el cliente necesite para recargar pilas y continuar con su agenda: lugares tranquilos con wifi para acabar una tarea, para darse una ducha rápida y cambiarse de ropa, para descansar y echar una pequeña siesta, para vivir un romance fugaz o, incluso, para que las aerolíneas puedan ofrecer este servicio a pasajeros que han sufrido retrasos en sus vuelos. «Son una gran opción para los viajeros, pero también para las familias: nos ha sorprendido ver lo útil que resulta para muchas madres a la hora de amamantar a sus bebés», confiesa Bamfo.

Desde hace un mes, ya se puede reservar también con esta 'app' en 16 establecimientos neoyorquinos, como el Arlo Hudson Square, en pleno distrito financiero, o los elegantes Quin y The Pierre, dos hoteles de cinco estrellas situados en Midtown. Darse el gustazo de disfrutar de alojamientos de estas categorías, y de sus 'amenities' (productos de aseo personal) sin coste adicional, aunque sólo sea por un rato, precisa de la descarga de la aplicación en el móvil, que es gratis para IOS y Android, y la búsqueda del hotel más cercano. Una vez efectuada la reserva, el tiempo de facturación empieza a correr a los 30 minutos de haberla confirmado o al recoger en recepción la llave de la habitación (lo que se produzca primero), y se detiene el contador cuando el cliente pulsa 'check out' en la aplicación. Los precios en Nueva York, dependiendo del hotel que se elija, van desde los 75 céntimos hasta los 2 euros por minuto (más un impuesto de alojamiento del 14,75%), lo que se traduce en que una siesta de 20 minutos puede costar entre 18 y 42 euros, y una ducha y un pequeño descanso de 60 minutos, entre 50 y 120 euros. La media de estancia suele ser de dos horas.

En Europa, tarifas por horas

Según la propia compañía, al menos 25.000 personas ya han utilizado esta aplicación y tres de cada cuatro han repetido. «Tenemos clientes habituales que reservan varias veces a la semana; algunos incluso en el mismo día», reconoce el fundador de 'Recharge', que deja entrever una futura expansión a otros países y ofertar paquetes de horas para consumir en un periodo concreto de tiempo.

En España, aún no existen reservas de hoteles por minutos, ni siquiera en el resto de Europa. 'Recharge' no tiene previsto por el momento cruzar el charco. Lo que sí hay son establecimientos que reservan por horas, una práctica casi desaparecida en las últimas décadas y que ahora vuelve renovada y con un estilo alejado de aquellos moteles con neones parpadeantes, alejados de la ciudad y con clientela en busca de discreción. Apuntan, al igual que 'Recharge', a clientes que precisan puntualmente un hotel para aprovechar sus instalaciones, pero sin tener que pagar la tarifa completa.

Una de las más populares es ByHours.com, de origen barcelonés, disponible para IOS y Android y que permite reservar 3, 6 ó 12 horas de hotel, eligiendo la hora de entrada, en más de 1.500 hoteles de ciudades europeas.

Otra opción es Dayuse.com, también para ambos sistemas operativos, que posibilita estas microestancias en más de 4.000 hoteles en 20 países de todos los continentes, aunque solo durante el día y el usuario no puede elegir un número concreto de horas, sino que debe escoger entre una oferta seleccionada. Eso sí, la aplicación garantiza que estas reservas en hoteles de entre tres y cinco estrellas son hasta un 75% más baratas que el precio por una noche.