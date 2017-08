Hortensia Maeso La diseñadora valenciana se decanta por Gandia, donde no sólo tiene una tienda, sino que disfruta de la playa y de paseos en bicicleta NOELIA CAMACHO Miércoles, 23 agosto 2017, 00:01

La diseñadora valenciana Hortensia Maeso no instaló una de sus tiendas en la localidad de Gandia por casualidad. Confiesa que, tras conocer la ciudad, decidió que allí iba a ubicar uno de sus establecimientos. «Hay mucha calidad de vida, la gente es muy amable», asegura Maeso.

Tanto es así que, cuando tiene tiempo, le gusta disfrutar de la playa de El Grao. «Es muy muy larga, por lo que no está tan masificada. Soy de las que me gusta vivir el mar. Incluso, tomo el sol en la orilla. Me gusta mucho bañarme y prácticamente estoy siempre en el agua. Es la forma más natural de disfrutar de la playa», afirma.

Pero, además, es un gran lugar para llevar a cabo una de sus grandes pasiones: la bicicleta. «Hacemos rutas. Una de ellas es desde el Mareny Blau, de Sueca, costeando por la carretera hasta Gandia», narra.

Entre el listado de recomendaciones de la diseñadora se encuentra el restaurante Visconti. «No sólo está al lado de la tienda y me resulta cómodo, sino que tiene un buen menú y también es esencial para cenar e ir de tapas», asegura. Recomienda, a su vez, la pastelería Ramiro, donde se venden «auténticas delicias».

«En el restaurante Ripoll, que está en el nuevo paseo, te puedes comer una fantástica mariscada o cualquier arroz disfrutando de las vistas», asevera. Aunque, dice, ella no es mucho de salir por la noche, si se está interesado en tomar un fantástico cóctel o un 'gin tonic', un lugar a elegir debe ser Casavella.

También hay sitio para la cultura y recomienda ir al teatro Serrano o a la Casa de la Marquesa, «donde disfrutas de veladas escuchando algún concierto», afirma.

Señala, además, el palacio Ducal de Gandia como «uno de los edificios con más historia de la ciudad». «Tiene un magnífico patio de armas, el salón de Coronas, donde quiero hacer un gran desfile en otoño», confiesa.

Para terminar, también invita a una visita a la localidad de Gata de Gorgos con una parada obligada: El corral del pato.

Para ella, Gandia es un lugar donde disfrutar no sólo de un turismo de calidad, con gente muy amable, sino que también brinda la oportunidad de descubrir un casco antiguo por el que pasear.