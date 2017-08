Horóscopo del viernes 25 de agosto, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Jueves, 24 agosto 2017, 22:23

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 25 de agosto, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del 25 de agosto de 2017.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Durante esta etapa tu tesón y voluntad son los factores que conseguirán el éxito. Recibirás dinero dentro de muy pocos días, adminístralo adecuadamente o se te va.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Una invitación te alegrará el día y te llevará a las realizaciones personales. Posibilidades de un acuerdo legal que te coloque en una coyuntura muy positiva.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Se descubren situaciones que no eran de fiar sobre determinada persona o amistad. Es menester que escuches bien y no saltes a conclusiones precipitadas erróneas.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si estás padeciendo actualmente de un trastorno en los ojos, consulta al médico. No te empecines en una sola vía porque entonces no podrías ver otras opciones.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hay situaciones imprevistas en tu trabajo que requerirán de tu flexibilidad. Tu experiencia en asuntos de dinero te será de mucha utilidad para invertir.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tendrás oportunidad de hacer un negocio o firmar un contrato nuevo muy positivo. Piensa tus palabras, di lo que debas decir pero con el tacto que te caracteriza.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Evita el tono irónico, no conviertas tu conversación en una retahíla de sermones.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Di lo que tienes que decir y no quedarte callada cuando pienses que debes hablar. En esta etapa no te guíes por apariencias si vas a firmar un contrato importante.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

En el amor no reacciones exageradamente a una mentirilla que te diga tu pareja. Si estás bajo tratamiento médico no te descuides y no tendrás problema alguno.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Éste día no dejes que una actitud demasiado emocional te impida ver la realidad. El tono de la salud en tu signo es bueno, pero existe peligro a olvidar cosas.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy tiendes a ser crítica, hablar en todo momento y encontrando faltas en todo. Deberás posponer una meta laboral para evitar una situación tensa en tu empleo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hay personas muy complicadas dándote vueltas y no debes asociarte con ellas. Ocurren sucesos imprevistos que te colocan en la posibilidad de ganar dinero.

