Horóscopo del viernes 18 de agosto, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Jueves, 17 agosto 2017, 22:42

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 18 de agosto, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del 18 de agosto de 2017.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tu simpatía va a ser contagiosa y serás el centro de atención en las reuniones. Te ofrecerán nuevos proyectos laborales, analízalos bien antes de decidir.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si empiezas una relación no idealices a esa persona, te evitarás desilusiones. Evita los cambios de temperatura, te afectan a la garganta.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Surgirán algunas envidias en tu entorno laboral, no entres en chismorreos. No hagas caso de rumores y tu relación irá muy bien, se superarán obstáculos.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Estás baja de defensas y eso te hace sentir decaída, toma un suplemento. Tus iniciativas laborales serán muy bien recibidas, así que exponlas sin miedo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

En el trabajo no le sigas el juego a nadie, vete por tu cuenta, te irá mejor. Tienes que proponerte hacer ejercicio todas las mañanas, aunque te de pereza.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Gastarás menos de lo previsto y podrás ahorrar un poco, prevente para el futuro. Hay una persona cercana que tiene mucho interés en conocer tus sentimientos.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Afortunadamente no vas a tener mucho trabajo, no puedes más, estás agotada. Cuidado con las trampas, lee bien la letra pequeña si firmas algún contrato.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Ante cualquier molestia de la vista, deja de forzarla y acude al oftalmólogo. Procura evitar los cotilleos en el trabajo y no participes en las críticas.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Ten cuidado puedes verte en una situación laboral comprometida, no tomes partido. No descuides las situaciones complicadas, te pesaría después. Busca soluciones.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Vas a sentir desconcierto por la actitud de tu pareja, no dejes que continúe. Aprende a compatibilizar trabajo y familia o alguien te llamará la atención.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Estás bien, pero los nervios te pueden traicionar, cálmate y tómate un respiro. Éxito laboral si eres prudente y no te dejes manipular con falsas promesas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No prestes dinero a quien que no sea de absoluta confianza, no lo recuperarías. Tendrás dolor de cabeza y será por estrés, no te automediques intenta relajarte.

