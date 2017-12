Horóscopo del viernes 29 de diciembre, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Jueves, 28 diciembre 2017, 21:22

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 29 de diciembre, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del viernes 29 de diciembre de 2017.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Se esperan cambios en tu vida sentimental, tanto si tienes pareja como si no. Tendrás un éxito en el trabajo, no lo comentes mucho para no perder la suerte.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En el trabajo no sale todo como debería, pero los humanos se equivocan. Te encuentras muy bien tanto física como mentalmente, disfruta el momento.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Estás en un buen momento para los estudios y para desarrollar tu creatividad. Tu pareja o tu entorno van a apoyarte y comprenderán tus preocupaciones.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

En el amor las cosas estarán tranquilas y apacibles, pero no te aburrirás. Si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias, te irá bien.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Si te organizas mejor en el trabajo, el día te puede cundir muchísimo más. No descartes tomar la iniciativa respecto a esa idea que tienes en mente.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Vas a cuidar tu imagen e incluso se te puede ocurrir un cambio de look acertado. Tu hogar será un sitio donde descansar de la rutina y te sentará bien la calma.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Trata de evitar el estrés, estás algo baja de energías y eso te afecta. No descuides tus cuentas, quizá puedas tener algunos gastos imprevistos.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Se te va a presentar una buena ocasión en el plano laboral, debes aprovecharla. Este es un buen momento para hacer balance de tus asuntos y planear nuevas cosas.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si algo no va todo lo bien que esperabas, sólo es cuestión de esforzarse. Los proyectos nuevos que idees para el trabajo van a funcionar muy bien.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Te enfrentarás en el trabajo por una injusticia, pero no pierdas el control. Puede que tengas algún encuentro con alguien del pasado que vive fuera.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Quizá tu familia no apruebe tus decisiones, pero si a ti te parece bien adelante. Tienes mucha vitalidad y ganas de viajar a sitios nuevos, hazlo si puedes.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Toda actividad será poca para ti estos días, te sentirás fuerte y animada. Estás en un buen momento económico y puedes permitirte ciertas cosas.

