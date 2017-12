Horóscopo del viernes 22 de diciembre, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Jueves, 21 diciembre 2017, 21:51

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 22 de diciembre, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del viernes 22 de diciembre de 2017.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Puedes conseguir un dinero con el que no contabas, trata de gastarlo con cuidado. Vigila lo que comes y trata de hacer más ejercicio, trata de suprimir las grasas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Puedes salir mucho y conocer gentes interesantes y divertidas, aprovéchalo. Hoy pueden hacerte una oferta laboral bastante extraña, pero debes estudiarla.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Vas a tener muchísimo trabajo, pero lo harás relajadamente y muy bien, disfrutarás. Te puedes sentir celoso y posesivo, y no es propio en ti, debes de controlarte.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Un amigo te demostrará lo mucho que te quiere, no pienses en nada anormal. En el trabajo pasas por una etapa tranquila y positiva, intenta aprovecharlo bien.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No tomes decisiones respecto al trabajo, no es el momento, espera tiempos mejores. Querrás poner a prueba tu relación, ten cuidado y no te pases, no sería bueno.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Las articulaciones podrían causarte más de un trastorno, no hagas esfuerzos. Podrías asociarte con un amigo para poner un negocio, piénsalo, pero te interesa.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Las actividades artísticas siempre te vienen bien para relajarte, distráete. Tienes que reclamar un dinero y no lo vas a conseguir, pero no te desanimes.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Haz listas de lo que quieras comprar hoy, para no pasarte ni quedarte corta. El apoyo de tu pareja será crucial para ti en estos días, no rechaces su ayuda.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No estaría de más que fueras más cariñosa con tu pareja, te lo pide a gritos.Esperas una respuesta de un asunto laboral y no termina en llegar, pero tranquilo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tienes ganas de mucha actividad, pero debes moderarte para mantener tu energía. En el trabajo ten cuidado antes de aceptar tareas que no te corresponden.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No des consejos a nadie, en vez de agradecértelo dirán que los has empeorado. Tienes el estado de ánimo un poco bajo, cuídate, será por muy poco tiempo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No busques, encuentra, si te abres al amor, el amor simplemente llegará. Deberías ponerte a estudiar algo, en estos momentos tienes muy bien los planetas.

Lee las predicciones completas aquí.