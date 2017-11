Horóscopo del sábado 4 de noviembre, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Viernes, 3 noviembre 2017, 21:20

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Te encuentras bien en todos los sentidos, aprovecha el momento y disfrútalo. No te metas en asuntos que no tienen que ver contigo, relájate y diviértete.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tus seres queridos van a estar muy pendientes de ti estos días, déjate querer. Vas a conseguir muy pronto el reconocimiento que mereces en el trabajo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Cambia en algo tu rutina a la hora del descanso y dormirás mucho mejor. No dejes que el miedo te eche para atrás en los asuntos económicos, arriesga.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Te sientes un poco cansada estos días, intenta sanear los hábitos que tienes. Vas a tener un momento muy divertido que recordarás a lo largo de esta jornada.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Vas a tener un día tranquilo en el que podrás disfrutar de las pequeñas cosas. Aprovecha la buena racha que tienes y toma la iniciativa en lo sentimental.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Trata de no abusar de las cosas o hábitos que sabes que no te sientan bien. No descuides los asuntos de trabajo, estás un poco distraído últimamente.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tu estado de ánimo irá mejorando a lo largo del día, que será positivo. Puede tener lugar un suceso inesperado que te alegrará en esta jornada.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Te sorprenderán con un detalle que puede hacerte mucha ilusión en este día. Recibirás un gesto inesperado de alguien cercano que te alegrará mucho.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tienes que plantearte una pequeña reducción de los gastos muy en serio. Necesitas más tiempo para ti mismo, para relajarte y desconectar de todo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Te sentirás más abierta en las relaciones amorosas y tendrás suerte en ellas. Puedes ir alcanzando alguna de las metas que te has propuesto, poco a poco.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No te precipites en tus juicios, no siempre se puede tener la razón, ten calma. En este día vas a poder solucionar algún problema que tenías en el trabajo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

En tu entorno laboral habrá cambios positivos, no desperdicies la ocasión. Resultarás simpático y encantador, podrás conquistar sin casi proponértelo.

