Horóscopo del sábado 30 de septiembre, gratis

Horóscopo del sábado 30 de septiembre

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, sábado 30 de septiembre, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del 30 de septiembre de 2017.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Es un día para disfrutar de tus aficiones y olvidar las responsabilidades. Tus proyectos van cobrando forma y te sentirás satisfecho con los mismos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tu estado físico no será una preocupación, pero no dejes de cuidarte. Intenta evitar que te carguen con responsabilidades que no te corresponden.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Poco a poco las cosas irán mejorando, no te agobies, tómatelo con calma. La economía te puede dar algún que otro susto, pero irás solucionándolo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Te sientes muy autosuficiente, estarás muy segura de los recursos que tienes. En el trabajo no logras ponerte de acuerdo con tus compañeros, sé prudente.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Todos los defectos de los demás te pueden afectar más hoy, intenta calmarte. Tu mal humor puede empañar todo lo que hagas, intenta contenerlo como puedas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El amor te puede dar muchas satisfacciones si pones un poco de tu parte. Te sentirás equilibrado, con salud, y además de buen humor, enhorabuena.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Donde hay confianza da asco, y a veces eso es lo que ocurre con los amigos. En el trabajo obtendrás reconocimiento y privilegios, es muy buena época.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Serás el apoyo de tus amigos hoy, sabrás apoyar muy bien a los demás. Pondrás tu inteligencia al servicio de los negocios y te irá muy bien.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy te sentirás alicaída y agotada, necesitas tomarte un descanso pronto. En el trabajo estás descontento, y la economía marcha regular, paciencia.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Rodeada de la familia te sentirás cómoda y te divertirás, acude a ellos. Estás lleno de fuerza, vitalidad y buen humor, aprovecha bien el momento.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tendrás que elegir mejor tus compañías y vigilar a quien cuentas las cosas. No te hundas, tu mala racha ya pasó y esto es sólo un bache, mejorarás.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Estás llevando un estilo de vida que te gusta y que te sienta muy bien. En el trabajo necesitarás más constancia para ascender, pero puedes lograrlo.

