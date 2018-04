Horóscopo del miércoles 4 de abril, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Martes, 3 abril 2018, 22:09

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, miércoles 4 de abril, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del miércoles 4 de abril de 2018.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Si buscas trabajo, alguien te abrirá puertas, aprovecha la oportunidad. Estarás muy comunicativo y de buen humor, tus relaciones irán muy bien.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En el trabajo te esperan unos días complicados, pero tú sabes como afrontarlos. No quieras ser el protagonista de los eventos que se puedan producir, es aconsejable que te mantengas al margen y, si hay que pagar algo, más lejos.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Debes mantener ciertos alimentos a raya, sé consciente y no te excedas. El día solamente tiene 24 horas para llevar a cabo todas las cosas que quieres, y tú, solamente tienes un cuerpo que estás castigando mucho.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tendrás novedades gratificantes en lo económico, quizá algo que esperabas. Tendrás una buena racha vital, estarás de buen humor y con una gran dosis de energía recorriendo tu cuerpo, estarás fenomenal.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No cargues con todas las responsabilidades, delega lo que corresponda. Los astros, te animarán a poner sobre la mesa todas aquellas cosas de las que te sientes muy orgullosa.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Necesitas hacer deporte para verte bien y mantenerte en buen estado físico. No debes dejar tu cita con los impuestos, no tendrás ningún problema porque lo tienes todo en orden, ponte en marcha.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si abres tu corazón y cuentas lo que te pasa, los demás podrán apoyarte. Te gusta el compromiso pero también la libertad, harás malabares para tener estas dos cosas en tus relaciones.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Van a hacerte ofertas atractivas que te interesa aceptar, estúdialas al menos. No es lo que más quisieras en este momento ya que estás bien como estás, pero si se presentara debes tenerlo en cuenta.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No es buen momento para hacer cambios en tu hogar, espera un poco más. Aunque sea un día entre semana vas a buscar algún momento del día para dedicarlo a tus actividades de ocio y aficiones.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Necesitas poner a prueba tu sistema de trabajo, puedes lograr mejoras. Te sentirás con una fuerza en lo más hondo de ti que te hará no tener miedo a nada, preferirás arrepentirte de lo que hagas y no de lo que has dejado de hacer.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Estás en un buen momento, te sientes atractiva y los demás te verán así. Eres una comunicadora estupenda, pero deberás controlar que no se te vaya de las manos, procura no perder energía.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tienes que organizarte mejor para rendir más, revisa bien los horarios. El que mucho abarca, poco aprieta, aplícate esta máxima si no quieres llegar tarde a todos los sitios.

