Horóscopo del martes 5 de diciembre, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Lunes, 4 diciembre 2017, 21:09

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, martes 5 de diciembre, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del martes 5 de diciembre de 2017.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

No permitas que personas irresponsables y perezosas te estropeen éste día. Estás desorientado y sin saber cómo acometer las tareas que tienes frente a ti.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Oportunidad para sacar adelante tu economía. Hoy se abren caminos interesantes. Saldrás airosamente de situaciones difíciles. No des entrada a cotilleos y dudas.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Si tienes pareja estable evita situaciones que puedan causar celos innecesarios. Si descansas adecuadamente aumentarán tus defensas contra catarros y gripes.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tus problemas se van a ir resolviendo, no te inquietes. Hay noticias agradables. Ten cuidado con las ofertas que aparentemente ofrecen mucho, suelen ser estafas.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Escucharás buenas noticias que te darán una perspectiva nueva y diferente. Algo que te parecía muy difícil de lograr se visualiza con mayores posibilidades.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No te dejes abatir por una decepción, hoy todo es posible, inclusive reconciliaciones. Encuentros muy agradables. Te llegará dinero inesperado, no lo gastes enseguida.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Prepárate para lo inesperado. Una posibilidad nueva de solucionar lo que te parecía imposible. Proponte aprender un idioma nuevo. Este ciclo estarás muy bien auspiciado.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Debes ser muy cauta. Recibirás noticias agradables. Prepárate para un fin de semana al aire libre. Solucionas muchas cosas que estaban confusas y aclararás dudas sentimentales.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Sé prudente y no prometas lo que no podrás cumplir. Retoma el control de tu vida. Día ideal para hablar con tu pareja respecto a lo que te molesta en la relación.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Organizar tu tiempo contribuirá a que tu jornada de trabajo sea más productiva. No te desalientes y convierte cualquier demora en un reto para salir adelante.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Recibirás un ingreso extra que debes poner aparte para que no se te diluya. No te dejes llevar por quienes te llenan la cabeza de ideas que no son reales.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Lograrás un avance considerable en el terreno laboral. Situaciones imprevistas. Confiesa tus preocupaciones a alguien de confianza, te dará otro punto de vista.

