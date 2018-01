Horóscopo del lunes 22 de enero, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Domingo, 21 enero 2018, 20:58

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, lunes 22 de enero, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del lunes 22 de enero de 2018.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Abre tus ojos ante las oportunidades que están surgiendo en tu vida económica. Con tu actitud resuelta conquistarás lo que te propongas. Tu personalidad brilla.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Actúa precavidamente si te encuentras con alguien que te gusta a primera vista. No dejes de tomar tus medicamentos, con atención quedarán atrás tus malestares.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

El tono sentimental es positivo así que nada de temores ni dudas de tu parte. Con un ligero toque de suerte sacarás adelante un negocio que parecía estancado.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Lo más importante es prestar la atención debida a tu trabajo y responsabilidades. Vas a tomar decisiones muy importantes que tienen que ver con tu vida familiar.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Descubrirás excelentes oportunidades de hacer crecer tu dinero de forma efectiva. Escucharás palabras que te devuelven la confianza en quien creías no era de fiar.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tienes gran disposición personal y realizarás tus proyectos laborales y sociales. Este ciclo planetario estás muy claro y definido mentalmente, no pierdas tiempo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si pretendes ser lo que tú no eres, te encontrarías en un callejón sin salida. Vas a lograr tus metas y sentirte satisfecho contigo mismo al concluir el día.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tienes una inclinación al descuido, concéntrate bien, sobre todo en la cocina. Resuelves una situación laboral pendiente y logras salir bien de un pleito legal.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu tendencia a la buena mesa te puede conducir a excesos que afectarían tu peso. Hoy se aclaran algunos malos entendidos y disfrutarás de un clima de cordialidad.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los procesos regenerativos asociados con tu piel están muy bien auspiciados. Tienes muchos proyectos en mente, para poder realizarlos requieres concentración.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Renuévate, deja a un lado las dudas y las recriminaciones y proponte ser feliz. No te apenes si alguien no acude a una cita o rompe su promesa, no es definitivo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Ahora no es conveniente dejar empleos fijos, podría complicar demasiado tu vida. Se presentan oportunidades de aumentar tu economía si atiendes bien tus asuntos.

