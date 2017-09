Horóscopo del jueves 28 de septiembre, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Miércoles, 27 septiembre 2017, 22:20

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, jueves 28 de septiembre, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del 28 de septiembre de 2017.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tus secretos estarán a salvo con un amigo de confianza, puedes abrirte. Te sentirás satisfecho de ti mismo en el trabajo, y no te faltarán los motivos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Gozarás de bienestar y de buen ánimo sin importar lo que suceda este día. Tu opinión será muy valorada por tus jefes, no dejes de decir lo que piensas.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Estarás muy sensible a todo lo que pase a tu alrededor, no dejes que te afecte. Habrá cambios en el trabajo que te beneficiarán, no desconfíes de ellos.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tendrás fuerzas para reponerte de cualquier malestar, te sentirás muy bien. No dejes pasar una oportunidad importante o más adelante lo sentirás.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Deberías tomar unas vitaminas para subir las defensas, te puedes resfriar. En el trabajo estarás algo descentrado y un poco perdido, pero se te pasará.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Mejorarán algunos problemas del pasado, empieza una buena racha para ti. Estarás con un magnetismo especial y se te acercará mucha gente, serás popular.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tienes algo de inestabilidad a causa de los problemas, pero es temporal. Parece que las cosas no marchan ni hacia delante ni hacia atrás, paciencia.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tienes mucha energía hoy y necesitarás algo interesante en qué gastarla. Te entretendrás haciendo planes económicos para el futuro, pero irán bien.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Aprende a mantener las distancias en las relaciones de trabajo, te conviene. Descubrirás cosas nuevas e interesantes sobre alguien que te interesa.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Puede que te llamen la atención en algún aspecto, ten un poco de cuidado. Podrás relajarte y despejarte como quieres saliendo con tus amigos estos días.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tu cuerpo te puede avisar de que necesita más cuidados, aún estás a tiempo. No desfallezcas en el último momento y al final sacarás las cosas adelante.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Te sentirás bien ayudando a los demás, tendrás buenas gratificaciones. Te podrían entra ganas de viajar para ver a cierta gente que está lejos.

