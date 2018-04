Horóscopo del jueves 5 de abril, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Jueves, 5 abril 2018, 01:03

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, jueves 5 de abril, gratis.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tendrás ganas de acometer nuevos proyectos y no te vendría mal hacerlo.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Encontrarás dificultades en el terreno laboral, pero con confianza las vencerás. No escuches las opiniones de algún amigo porque a lo mejor te crea más dificultades, ten confianza en ti mismo y vencerás.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Debes mantener ciertos alimentos a raya, sé consciente y no te excedas. El día solamente tiene 24 horas para llevar a cabo todas las cosas que quieres, y tú, solamente tienes un cuerpo que estás castigando mucho.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tu economía no va como esperabas, ten paciencia, se arreglará pronto. Si tienes que tomar partido en alguna controversia, ahora tendrás todos los datos para hacerlo, expón tus ideas con convicción.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No cargues con todas las responsabilidades, delega lo que corresponda. Los astros, te animarán a poner sobre la mesa todas aquellas cosas de las que te sientes muy orgullosa.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Alguien intenta apartarte de tus objetivos, cuidado, aunque puedes evitarlo. Estos días son ideales para la pasión y el disfrute de la vida, pero también que hagas las cosas con exageración.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Se pondrán en marcha los asuntos estancados, es momento de innovaciones. Todo lo que tengas que hacer en tus actividades cotidianas no te dará ninguna pereza ya que estarás sumamente encantadora.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

No podrás resistirte a las diversiones, pero procura no excederte demasiado. Querrás que todo a tu alrededor esté en armonía y buen rollo, ayudarás a todo aquél que lo necesite.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No hagas caso de los comentarios que escuches en el trabajo, ve a lo tuyo. Cuídate mucho de no meter la pata en cualquier ocasión, trata de frenar tu impulsividad comunicativa, no seas indiscreta.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Podrás con cualquier problema que se te presente, estás muy bien de ánimo. Será recomendable que si alguien te ha confiado un secreto, como tal lo guardes si no quieres tener algún problema.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Si buscas trabajo, alguien te abrirá puertas, aprovecha la oportunidad. Si tienes algún dinerillo extra, ahora será un buen momento para invertir, estarás muy centrada en las cuestiones económicas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tus proyectos más queridos se harán realidad gracias a lo que te esfuerzas. Serás capaz de influir en los demás para derribar cualquier barrera en todo aquello que te propongas.

