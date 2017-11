Horóscopo del jueves 9 de noviembre, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Miércoles, 8 noviembre 2017, 21:46

predicción del horóscopo de hoy, jueves 9 noviembre

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Una persona de tu entorno necesitará que la ayudes y no te costará hacerlo. No dejes que los problemas te distancien de los demás, no te conviene.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Se te presentarán retos importantes y tienes que prepararte para afrontarlos. Trata de llevar al día el trabajo y que no se te acumule, habrá cambios.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tienes que controlar mejor tus asuntos o al final se te irán de las manos. Evita los excesos en las comidas porque puedes ponerte malo, contrólate.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Mentalmente estás protegida y tienes mucha energía psíquica, nada te afectará. En la economía puedes tener alguna sorpresa no muy agradable, cuidado.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Vigila los malos entendidos porque te pueden alejar de un buen amigo. Podrías discutir con alguien por un problema económico, intenta evitarlo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Vas a tener una sorpresa agradable por parte de una antigua amistad. Estás acaparando más trabajo del que puedes hacer, tienes que evitarlo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Te recuperarás del cansancio de estos días, procura dormir un poco más. Sorprenderás a las personas de tu entorno por tu gran capacidad de trabajo.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Estás llena de energía, pero necesitas controlarla mejor, prueba con ejercicio. Conseguirás sacar adelante ese proyecto que te traes entre manos, te irá bien.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tienes los nervios un poco alterados, pero físicamente estás bastante bien. El terreno laboral no te va a dar muchas satisfacciones, pero va a cambiar.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Deberías ir a un buen masajista para poner remedio a tus problemas de espalda. No gastes a lo tonto, podrías tener que hacer compras para la familia.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Podrías empezar una terapia alternativa, es una solución para tus problemas. Tendrás cambios en el trabajo que no te beneficiarán, intenta adaptarte.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Si no tienes pareja, puede que se te presente una oportunidad interesante. Por fin podrás disfrutar de una cierta paz y tranquilidad, habrá estabilidad.

