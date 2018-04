Horóscopo del domingo 15 de abril, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Sábado, 14 abril 2018, 23:45

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, domingo 15 de abril, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del domingo 15 de abril de 2018.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Aunque ahora esa persona esté lejos, si los sentimientos son genuinos perdurarán. Evita las discusiones sin sentido por temas que no vale la pena traer a colación.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Se fortalece tu carisma y sensualidad y logras derrumbar muros de indiferencia. Es conveniente que hoy tomes medidas concretas para no comprometer tu salud.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Se supone que hoy no trabajas, trata de evadirte a ver una película que el fondo sea romántico te sentirás bien. El hecho de que hoy no trabajes no quiere decir que no tengas actividad, procura hacer ejercicio.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tendrás buenas noticias de ingresos que te llegan por vías legales y por el azar. Si te pasas podrían pararte los pies y dejar tu corazón herido y un tanto contrariado.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puede salir a relucir tu lado más romántico, procura no pasarte en tus demostraciones afectivas. Si te pasas podrían pararte los pies y dejar tu corazón herido y un tanto contrariado.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si hoy hay algo que te inquiete tranquilízate, posiblemente sea para tu bien. Una persona inestable emocionalmente querrá complicarte la vida con sus ideas.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si tienes exceso de trabajo, no te lo lleves a casa, podría surgir algún pequeño conflicto. Ya que estamos en el fin de semana, sería interesante dar algo de prioridad a la familia.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Encontrarás salidas a situaciones inesperadas que habrían sido embarazosas. Modérate a la hora de dar el si, debes pensarlo muy bien y atar todos los cabos que consideres sueltos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si no actúas con ilusión, puedes llevarte alguna pequeña desilusión, pero también alguna alegría. Modérate a la hora de dar el si, debes pensarlo muy bien y atar todos los cabos que consideres sueltos.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Evita el humo de cigarrillos porque ahora tus vías respiratorias están sensibles. Distribuye tu tiempo adecuadamente para que puedas hacer todo lo que planeaste.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Debes acudir a algún evento para distraerte y sacarte de los malos momentos afectivos que puedas vivir ahora. Pero deja descansar al cuerpo que hoy es día para ello y prepárate para la semana próxima.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Ahora no es conveniente dejar empleos fijos, podría complicarte demasiado tu vida. Vas a preferir mantenerte al margen por si algún asunto te pudiera salpicar, harás lo correcto.

