Un hombre adicto a la cirujía estética sufre una dolorosa erección permanente tras someterse a una rinoplastia Operación quirúrjica. / LP Según explica, reaccionó mal a la anestesia general LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 11 septiembre 2017, 17:29

Neven Ciganovic es un estilista croata adicto a la cirujía plástica. Con apenas 45 años ha pasado por el quirófano en más de una docena de ocasiones, sometiéndose a operaciones de nariz, labios, estómago y barbilla. Sin embargo, Ciganovic no se esperaba que la última operación fuera a tener una desafortunada consecuencia. Una rinoplastia realizada en Irán le ha provocado una erección no deseada, duradera y dolorosa, que no está acompañada de deseo sexual.

«Me dieron anestesia general y reaccioné mal», explica el estilista ante el equipo de la televisión británica que realiza un documental sobre su vida. Su adicción le ha provocado un efecto secundari llamado priapismo y ahora sufre las consecuencias en un hospital de Belgrado. «Por desgracia, no me dan analgésicos porque no se dan a los pacientes aquí, así que toca seguir sufriendo», continúa.

Sin embargo, Neven Ciganovic no se muestra nada arrepentido de sus operaciones sino que está convencido de que la cirujía estética solo ha mejorado su apariencia: «A menudo oigo que la gente me veía mejor antes. ¿Quién no se verá mejor 20 años más joven?», finaliza Neven.