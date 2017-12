'Hola Putero', el vídeo viral que denuncia la prostitución Towanda Rebels publica un nuevo audiovisual tras 'Yo te creo', dedicado a la víctima de 'La Manada' en Sanfermines LAS PROVINCIAS Jueves, 7 diciembre 2017, 13:54

«La pregunta no es si las mujeres tenemos derecho a ser putas. La pregunta es si los hombres tienen derecho a comprarnos. ¡Hola Putero! es la incómoda campaña que nadie se decide a hacer. Incómoda porque pone sobre la mesa la barbarie de un modelo masculino que no debería tener cabida en nuestro mundo. Incómoda porque todos somos parte de esta sociedad que lo permite, mirando hacia otro lado. Incómoda porque es necesaria. No seamos cómplices. ¿Te atreves a compartirla?». Este es el mensaje que Towanda Rebels publica sobre su último vídeo. La actriz Zua Mendéz y la periodista Teresa Lozano, de 32 y 31 años, respectivamente, regresan a la plataforma de internet con una nueva creación tras su vídeo viral 'Yo te creo', en apoyo la víctima de 'La Manada' en los Sanfermines de 2016.

Towanda Rebels se centra ahora en contar cómo son los clientes de la prostitución, quienes, según ambas, tratan a las mujeres como si fueran esclavas. En el vídeo las autoras se dirigen directamente al "putero" mirando a cámara, lanzando un mensaje claro: "Cuatro de cada diez hombres van contigo al puticlub y los otros seis no hacen nada al respecto. Putero, deberías empezar a llamar las cosas por su nombre, esto no va de sexo, va de poder. Tú no pagas por follar, pagas por violar". Su nueva obra protesta cuenta ya con más de 246.000 visitas en YouTube.