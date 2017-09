El hermano de Pablo Escobar advierte a Netflix de que debería contratar sicarios por seguridad LP Pedro Jesús arremetió contra la productora por filmar en Colombia LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 20 septiembre 2017, 20:50

Apenas unos días después delen México, la revista americana 'The Hollywood Reporter' ha entrevistado a Roberto de Jesús Escobar, hermano de Pablo Escobar, para que diera sus recomendaciones como antiguo «jefe de sicarios» del cartel de Medellín.

El periodista Seth Abramovitch fue al grano y decidió preguntarle cuáles son, a su criterio, las medidas de seguridad que debería tomar la productora para proteger al elenco de «Narcos» y Escobar no dudó en proporcionarle una respuesta nada ortodoxa. «Si tienes intelecto no necesitas usar armas. Si no lo tienes, debes tenerlas. En este caso, Netflix debería proporcionar sicarios a su gente como seguridad», respondió.

El antiguo «jefe de sicarios» mencionó que no quería ni a «Netflix ni a ninguna otra productora de cine filmar ninguna película en Medellín o Colombia» que se relacionara con él o su hermano sin el consentimiento de Escobar Inc. Escobar advertía que sin su «bendición» rodar en México o Colombia puede ser muy peligroso.

La compañía Escobar Inc., fundada en 2014, ya denunció el pasado año a Netflix por mil millones de dólares por usar sin autorización el nombre de Pablo Escobar y contar su historia en las dos primeras temporadas de «Narcos».

Roberto de Jesús Escobar finalizó la entrevista con una tajante amenaza a los productores de la plataforma digital si no daban una parte del beneficio a la familia por los derechos de autor. «Sus madres deberían haberlos dejado en el útero. Eso es lo que le decimos a la gente de este tipo si viene a Colombia», terminó.