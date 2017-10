Hawking dinamita Cambridge Stephen Hawking, en su boda con Jane Hawking, en 1965. / r. c. La publicación de la tesis doctoral del astrofísico británico colapsa el sitio web de la célebre universidad VÍCTOR NÚÑEZ JAIME Miércoles, 25 octubre 2017, 00:40

Unas horas fueron suficientes para que la tesis del profesor Stephen Hawking colapsara la página de internet de la Universidad de Cambridge. No se ha revelado una nueva investigación del famoso científico, sino el trabajo que realizó en 1965, al final de su doctorado, cuando tenía 24 años. El puñado de 134 hojas amarillentas, escritas a máquina y fechadas y firmadas por el astrofísico, permanecía en los archivos de la institución, pero desde el pasado lunes se puso a disposición de todo el mundo a través de su sitio web. Cuando los seguidores del autor de 'Breve historia del tiempo' se enteraron, de inmediato quisieron consultarla. Hasta ahora, sólo 160.000 personas han podido leer esta obra titulada 'Propiedades del Universo en expansión'.

«Es maravilloso escuchar cuántas personas han mostrado algún interés y han descargado mi tesis. Espero que no se decepcionen ahora que finalmente pueden leerla. Al hacer mi tesis doctoral accesible, espero inspirar a la gente de todo el mundo a mirar las estrellas y no a sus pies; preguntarse sobre nuestro lugar en el universo y tratar de darle sentido al cosmos», dijo Hawking, que hoy tiene 75 años. «Cada generación descansa sobre los hombros de aquellos que se han ido antes que ellos, al igual que hice cuando era un joven estudiante de doctorado en Cambridge, inspirado en el trabajo de Isaac Newton, James Clerk Maxwell y Albert Einstein. Ahora cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, debe tener acceso libre y sin obstáculos no solo a mi investigación, sino a la investigación de todas las grandes e inquisitivas mentes de todo el espectro de la comprensión humana», agregó.

Cambridge decidió publicar la tesis después de recibir varias solicitudes de distintas partes del mundo para acceder a ella de manera digital, pero al parecer no contó con que Hawking no sólo despierta interés entre académicos y estudiantes, sino también entre un numeroso público no especialista.

Arthur Smith, subdirector de Comunicación Académica de Cambridge, dijo que el acceso abierto permite desarrollar una investigación enorme, como la realizada por el hombre en el que se basó la película 'La teoría del todo'. «Al eliminar las barreras entre las personas y el conocimiento podemos realizar nuevos avances en todas las áreas de la ciencia, la medicina y la tecnología», subrayó. Desde su punto de vista, es importante sobre todo para diseminar el conocimiento adquirido durante los estudios de investigación doctoral, pues este tipo de tesis «contiene un vasto tesoro de información única y sin explotar que está esperando a ser utilizada, pero que a menudo está bloqueada, fuera de la vista y el escrutinio».

Hawking padece una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que ha ido agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarle casi completamente paralizado y le ha forzado a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha estado casado en dos ocasiones y tiene tres hijos. Como escritor, se ha colocado en lo alto de las listas de 'best-sellers' de varios países con sus trabajos divulgativos sobre ciencia, en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general.

Con la publicación en línea de la tesis del profesor Hawking, Cambridge espera alentar a sus antiguos catedráticos, entre ellos 98 premios Nobel, para que sus trabajos estén disponibles de forma gratuita para todos. La Biblioteca de la Universidad de Cambridge tiene una historia de 600 años que incluye la custodia de documentos físicos de grandes maestros como Isaac Newton o Charles Darwin, que también pueden consultarse a través de internet.