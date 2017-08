Los hackers de HBO piden un rescate millonario a cambio de no filtrar el capítulo final de Juego de Tronos Hackers amenazan con filtrar el último episodio de la temporada. / LP Piden 6.5 millones de dólares en Bitcoins y han filtrado claves de acceso a las cuentas en redes sociales de la compañía TAMARA VILLENA Valencia Miércoles, 23 agosto 2017, 19:11

Continúa la pesadilla del hackeo para HBO, tras el pirateo informático que sufrió por parte del grupo 'Mr. Smith' en el que robaron más de 1.5 TB de datos a los servidores de la compañía, hace más de un mes. La principal baza de los hackers sigue siendo 'Juego de Tronos' y amenazan con filtrar el capítulo final de la séptima temporada. A cambio de no difundir el episodio, 'Mr. Smith' ha pedido un rescate en la paltaforma Bitcoins de 6.5 millones de dólares y para demostrar que su amenaza va en serio, han filtrado las claves de acceso a las principales redes sociales de HBO.

Los responsables de este ataque a la compañía han facilitado un documento a Mashable, un conocido portal web de entretenimiento, con las contraseñas de los perfiles de HBO en redes como Twitter, Instagram y Giphy. Incluso mandaron capturas de pantalla de estas cuentas con el contenido modificado, donde se podía leer «HB-Old is dying» o «HBO is falling». Mashable ha optado por mantenerse al margen y no comprobar la fiabilidad de la información para evitar posibles acciones legales, pero aseguran que es muy probable que los datos sean veraces.

Captura difundida sobre el hackeo de cuentas a HBO. / LP

Con el mensaje «Be ready for GOT S& E6 &E7 as soon as possible», el grupo advertía de la filtración del esperado capítulo de la penúltima temporada. Por su parte, HBO no quiere entrar en la polémica: «No estamos en comunicación con el hacker y no vamos a comentar cada vez que se publica una nueva información», ha declarado la plataforma.

Después de la filtración del sexto episodio por error a través de la propia plataforma de HBO, la compañía no parece dispuesta a ceder ante esta amenaza: «Se ha informado ampliamente que hubo un ataque cibernético en HBO. El hacker puede seguir sacando trozos de información robada en su intento de generar atención en los medios de comunicación. Es un juego en el que no vamos a participar».

Al fin y al cabo, las filtraciones no han impedido que las emisiones de la serie hayan obtenido unos espectaculares datos de audiencia. De hecho, el cuarto episodio de la temporada fue filtrado e, irónicamente, se ha acabado convirtiendo en el más visto de manera legal. Así que quizás HBO no tenga todas las de perder, porque -como diría Cersei- en el Juego de Tronos «o ganas, o mueres».