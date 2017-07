La Guardia Civil alerta sobre las falsas multas de radar Radar fijo en la N-340 en Torreblanca. / Toni losas / Las Provincias La falsa notificación llega por un correo aparentemente oficial que abre tu ordenador a los hackers LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 18 julio 2017, 13:25

Nueva notificación en tu bandeja de entrada. Un correo supuestamente de la DGT en el que te comunican que has sido multado por circular a una velocidad superior a la permitida. Además, te adjuntan un enlace para que puedas ver la foto que te ha sacado el dispositivo como prueba de la infracción. El problema viene al clickar en él, porque en lugar de ver la supuesta foto, instalamos en el PC un malware que permite que los hackers puedan tener acceso remoto de nuestros datos personales.

La Guardia Civil ha alertado sobre esta nueva estafa que se basa en la suplantación de la identidad de la DGT y que tiene como fin la obtención de datos personales. Se conoce como phishing y es una de las formas de ciberataque más extendidas en la actualidad. Mediante un programa maligno que el propio usuario instala sin ser consciente de ello, los hackers consiguen entrar en los ordenadores y tener acceso a datos personales, como por ejemplo los bancarios.

Estos correos son enviados a modo masivo y se centran en suplantar a empresas de todo tipo, desde telefonía hasta esta última versión de la DGT, para obtener datos de sus clientes reales. En ocasiones, los correos fallan al llegar a usuarios que no tienen vínculo directo con la supuesta empresa remitente, pero estadísticamente suelen tener un alto porcentaje de éxito.

La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones y activar la alerta en caso de recibir algún correo que pueda ser susceptible de esta técnica. Para poder detectarlos, se debe mirar bien quién es el remitente del correo ya que, aunque suele parecerse bastante al verdadero, los dominios de estas cuentas de correo falsas suelen ser bastante más largos de lo habitual. Por ello, si recibes algún correo de este tipo, es mejor no entrar en el enlace y consultar en la sede electrónica de la DGTsi realmente has sido multado. Además, es importante tener en cuenta que, a menos que hayas activado este servicio a través de la Dirección Electrónica Vial, este organismo no te avisaría por correo en caso de multa.