Georgina Rodríguez responde a sus 'haters' con una foto en bikini

Jueves, 7 junio 2018

Georgina Rodríguez ha decido, como ya es habitual en la modelo, no dejar pasar los comentarios peyorativos sobre ella en la redes sociales. Los días de vacaciones que está pasando junto con Cristiano Ronaldo en Málaga antes del inició del Mundial, resultaron ser objeto de crítica de alguna personas.

Hace pocos días la pareja de Ronaldo compartió un vídeo en Instagram en el que aparecía tirándose al mediterráneo desde un yate. Una imagen que provocó comentarios negativos por parte de sus seguidores, que le objetaban su modo de vida. Unas palabras no han tenido mucho efecto sobre ella, ya que ha subido otra fotografía suya con un mensaje particular dirigido hacia sus 'haters'.

En la foto, aparece al borde de la piscina estirada boca abajo con un bikini en tonos oscuros junto con el texto: «Mientras vosotros marchitáis vuestras almas con envidia, maldad y oscuridad… Yo sigo disfrutando de nuestras merecidas vacaciones».

La novia del futbolista madrileño, tampoco se ha olvidado de sus seguidores más fieles: «todos los que me respetáis y queréis, gracias por vuestro apoyo. Aunque no os pueda responder a todos quiero que sepáis que me hacéis muy feliz cada vez que os leo. Sois altruistas, incluso me defendéis de muchas críticas despectivas… Sois los mejores».

Su publicación en Instagram acumula casi 750.00 'me gusta' y ha recibido comentarios de algunos de sus familiares. Su hermana, Ivana Rodríguez, le mostró su total apoyo: «Qué mala es la envidia, hermana. Tú como siempre has sido, una niña buena y sin maldad hacia nadie. Acuérdate del Karma. No nos salvamos nadie. Así serán sus vidas… pobrecitos».