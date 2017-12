Los gemelos que se operaron para ser como Brad Pitt Los hermanos antes de las cirugías. / Infobae Los hermanos se gastaron más de 20.000 dólares en cirugías para parecerse al actor LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 4 diciembre 2017, 20:14

Dicen que la imitación es la forma más sincera de imitación y ese parec ser el caso de los gemelos Matt y Mike Schlepp, que invirtieron más de 20.000 dólares en operaciones para parecerse a su ídolo Brad Pitt. No es que el actor vaya escaso de fans e imitadores, pero sin duda este par de hermanos destacan entre sus admiradores.

Según el diario 'Hollywood Life', el reality show de la popular cadena MTV I want a famous face se hizo eco del particular caso de estos gemelos que se han sometido a varias intervenciones para conseguir que sus facciones luzcan como las del actor. Mike se operó la nariz y se hizo implantes en la mejilla, mandíbula y barbilla; su hermano Matt también se realizó una rinoplastia y se puso un implante de mentón.

Infobae

Los aspirantes a actores tenían 21 años cuando decidieron operarse y reconocen no arrepentirse de lo que consideran una mejora: «Nunca imaginé que podría ser tan feliz. Me siento en la cima del mundo» declaró Mike. «Valió más que la pena, lo haría diez veces más. Me ha ayudado a conseguir más chicas», aseguró Matt en declaraciones al tabloide Daily Mail.