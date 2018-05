Un australiano gana 1,5 millones al tocarle la lotería dos veces en cinco días Un boleto de 2017 de una de las dos lotos ganadas por el apostante en cinco días. / NSW Lotteries El acertante se llevó los botes de las lotos del lunes y del sábado de la misma semana LAS PROVINCIAS y AFP Martes, 15 mayo 2018, 19:24

Un australiano ha ganado dos veces la lotería en apenas cinco días. El afortunado, de unos 40 años, se llevó el primer bote el lunes 7 de mayo, con el sorteo de la Monday & Wednesday Lotto del país aceánico. Ese día se embolsó 1.020.487 dólares australianos (643.000 euros). Pero esa misma semana, el apostante se llevó el premio de la Tatts Lotto del sábado 12 de mayo: 1.457.834 de dólares australianos (918.540 euros).

En total, el acertante ha ganado 1.561.540 euros con los dos botes de la lotería australiana. «Simplemente pensé que era demasiado bueno para ser verdad», aseguró este lunes el ganador a NSW Lotteries, la agencia oficial de lotería estatal de Nueva Gales del Sur.

En los países anglosajones es habitual que las sociedades nacionales de lotería contacten con los afortunados. En algunos países, incluso revelan su identidad, que ha quedado en el anonimato en este caso. NSW Lotteries sí ha informado de que se trata de un apostante que vive en Bondi Beach, un suburbio costero de Sídney. De hecho, los dos boletos fueron comprandos en la misma localidad, en el Bondi Sixway News, en Hall Street.

Según ha informado la agencia de noticias Associated France Press (AFP), el ganador manifestó a NSW Lotteries: «La probabilidad de ganar dos veces en tan poco tiempo es probablemente nula. Me encantaría poder aconsejar a otros sobre cómo ganar la lotería. Pero no tengo ninguno».

«No voy a ser estúpido», subrayó el apostante sobre sus premios. Eso sí, avanzó que estaba considerando invertir en bienes inmobiliarios en Sydney, comprarse coche nuevo y, «evidentemente, unas vacaciones en Honolulu».

«No conocemos a nadie que haya ganado dos veces en la semana», dijo a AFP Matt Hart, portavoz de la empresa pública de loterías New South Walles (NSW) Lotteries . «Hay personas que han ganado dos veces en su vida, pero no dos veces en la semana», agregó.

Consulta la probabilidad estadística de acertar la Primitiva, Gordo, Bonoloto, de Euromillones, los juegos de la ONCE y la Quiniela . Todos los consejos sobre los botes de la semana.