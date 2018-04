¿Y si el futuro se estuviera escribiendo en Valencia? Antonio Cortés lleva 30 años proyectando hacia dónde se dirigen los avances tecnológicos. Ahora, con 69 años, busca inversores para su último y más ambicioso proyecto Antonio Cortés en el jardín de su casa, en Espai Verd. / Á.G.D. ÁLVARO G. DEVÍS Viernes, 27 abril 2018, 01:48

¿Y si los fundamentos que han desarrollado el smartphone que tenemos en nuestro bolsillo hubiera salido de una mente valenciana? ¿Y si el origen de lo que llamamos 'el internet de las cosas' lo encontramos en Callosa d'En Sarrià? ¿Y si el próximo gran avance tecnológico se presentase en un edificio en Valencia? Antonio Cortés contesta con tranquilidad a todo que sí, y luego pregunta con inoncencia: «¿A que es la leche?»

A Cortés se le conoce por ser el responsable de uno de los edificios más singulares de Valencia, Espai Verd, un símbolo del ecologismo a finales de los 80. Pero salvo la humilde apariencia de ser una construcción 'diferente', la historia del arquitecto revela que ese término se queda corto, y que estamos ante una excepcionalidad.

La historia comienza en los 80, cuando Cortés acaba los estudios de arquitectura y funda una firma con cuatro amigos. Él es un católico místico profundamente concienciado con el planeta, sus compañeros son socialistas y comunistas y entre los cuatro proyectaron edificios organizando cooperativas para contrarrestar la falta de promociones de la época, siempre siguiendo un carisma social.

A Cortés se le quedó pequeña la arquitectura cuando imaginaba que el futuro, además de en las casas prefabricadas, también estaba en la digitalización de muchos procesos. Fue entonces cuando se agenció con un ordenador de segunda mano. En esa época eran tan grandes como un armario, solo existían en bancos, universidades y empresas de cálculo y necesitaban de un aparato de aire acondicionado propio cuando las casas particulares no tenían ni para los humanos. Su mujer le apoyó en la ganga que le ofrecieron y se hipotecaron «por lo que valían tres casas normales» para comprarlo. Los gastos del aparato le obligaron a montar una empresa de cálculo y empezó a desarrollar (estudiando informática de manera autodidacta) programas expertos bajo el nombre de Espaci.

Cortés dejó la arquitectura para fundar una empresa pionera en España

Este apuesta de Cortés fue pionera en España: «seríamos los únicos del país y de los pocos europeos. Recuerdo haber conocido a una empresa igual en Edimburgo, pero nada más», cuenta. En 1987, Espaci había desarrollado cuatro programas expertos, dos para construcción y administración de viviendas y otros dos para grandes comercios. La joya de la corona era un software que automatizaba muchos de los cálculos que se tienen que hacer a la hora de contruir un edificio. Recibió un importante premio en una feria estatal y tuvo muy buena acogida de los clientes.

Por entonces, ya había abandonado la firma de arquitectura, aunque se encargó de acabar Espai Verd, el proyecto en el que iba volcar toda su cosmovisión. Su bola de cristal particular le llevó a plantear algo pionero en España: instalar en el edificio una red de banda ancha, entonces solo reservada para las calles de las ciudades. A principios de los 90, Cortés fue a la secretaría de Telecomunicaciones. «Me tomaron por loco, ¿para qué iba a instalar algo tan avanzado en un edificio de viviendas? Volví muy decepcionado, pero me dio igual y tiré adelante con mi idea», cuenta. Una decada y pico después, el BOE publica un reglamento de cómo se tiene que instalar las redes de banda ancha en los edificios, cuando empezó a plantearse esa necesidad realmente. La regulación clavaba lo que había proyectado Cortés: «Llamé y conseguí hablar con el mismo señor que me llamó loco. En cuanto se puso me preguntó asombrado cómo podía haber sabido que se iba a diseñar así».

La providencia certera del arquitecto no había hecho nada más que empezar. En la misma conversación telefónica el funcionario de Telecomunicaciones le preguntó, interesadísimo, qué iba a ser lo siguiente. «El futuro son los nodos», suponemos que diría Cortés según su reconstrucción; «¿Cómo?»; «Dentro de poco las cosas estarán conectadas y todo tendrá un ordenador pequeño. Las personas tendrán dispositivos en sus bolsillos con el que controlar sus coches, las luces, su nevera...», continuaría el arquitecto; «Usted está loco, pero póngase a trabajar con ello», le contestarían al otro lado del teléfono.

Pronto desarrollaría, a través de Espaci, un boceto de esa idea que tenía en mente de un mundo conectado, en el que cada 'nodo' estuviera interconectado. Con el apoyo de la Cámara de Comercio, el proyecto fue ascendiendo hasta llegar a Hispasat, que le propusieron que su proyecto entrara en la Agencia Europea de Satélites. «A esas reuniones solo acudían multinacionales, y luego estaba Espaci. Muchos se miraban raro y hasta que no me fui presentando no entendían muy bien qué hacía allí», cuenta.

La agencia le pidió que hiciese una propuesta formal de su idea en una reunión en Atenas para empezar a desarrollarla. A finales de 2008 fue cuando presentó el proyecto de los nodos avanzados de telecomunicaciones. El trabajo tuvo una acogida inmensamente buena: años atrás le dijeron que su proyecto valía 1.000 millones de euros; ahora los que le asesoran le dicen que eso es «la calderilla» (podría plantearse empezar a cobrar licencias por todos los dispositivos de ese 'internet de las cosas'). También le costó un infarto pocas semanas después.

Hoy, con 69 años, Cortés quiere dar un paso al lado, pero asegurándose que su proyecto más ambicioso se pone en marcha. «Todo está por desarrollar. Los smartphones, los PCs, las televisiones, todo está obsoleto. Los nodos abarcan un futuro nuevo» cuenta con entusiasmo, aunque reconoce que el resultado final de su idea lo decidirá el mercado.

Su idea busca grandes inversores y a él le gustaría que el proyecto se desarrollara en Valencia. Algunas negociaciones están muy avanzadas, pero las dimensiones piden un consorcio de grandes inversores para pagar todo lo que potencionalmente necesite su propuesta. Durante las dos horas en las que se sucede la entrevista, el entusiasmo de Cortés no desfallece; seguramente ha llegado hasta aquí por eso, exactamente.

Con su historial, la última pregunta estaba clara: iba a ser la misma que le hizo el funcionario de telecomunicación tras el descubrimiento de la providencia de Cortés, ¿y ahora qué? «En el futuro conviviremos con millones y millones de robots, todo será inteligente. Si desarrollamos como Dios manda la tecnología, se cumplirá el sueño del socialismo feliz: cuando haya un accidente de tráfico, una ambulancia automatizada llevará los primeros auxilios, los drones acercarán comida a aquellos lugares donde es difícil que llegue la caridad, los vasos de vino nos dirán cuándo hemos tomado suficiente...», relata.

- ¿Y no comparte el miedo por una tecnología en contra de la Humanidad?

- El mal siempre está ahí, pero soy optimista. Yo tengo la certeza de que el bien siempre se impone.

Un hombre por el Bien de la Humanidad

El principal motor de la impresionante carrera de Antonio Cortés es el Espíritu Santo. Él no oculta su misticismo, que ha articulado todas sus ideas y el camino de Espaci. «La empresa tenía una vertiente tecnológica pero también filosófica, mística y ecológica», repite en varias ocasiones.

Su creencia le obliga a pensar más en el mundo que en su bolsillo, según cuenta. En cada decisión tomada durante todo el relato anterior Cortés incluye providencias, oraciones y la obsesión por buscar el Bien a la imagen de Dios. «Somos humanistas, pero espiritualmente analfabetos, y con mi trabajo quiero alfabetizar las almas para construir un futuro mejor», sentencia.

En el traspaso de la propiedad intelectual de su idea en la que está inmerso, hay una cláusula que llama la atención: «Para desarrollar y aplicar dichas ideas y tecnologías ponemos la condición de que sea para el Bien de la Humanidad». Cuando dice que las inteligencias artificiales tienen que ser diseñadas «como Dios manda», habla literalmente.

Por eso, dentro de la brutal evolución empresarial que proyecta de Espaci, hay un proyecto al que no renuncia. Una iniciativa para acabar con el chabolismo invirtiendo dinero a fondo perdido contruyendo casas prefabricadas de bajo coste «pero muy dignas».