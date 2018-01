El otro fuego y la otra furia El libro del periodista Michael Wolff sobre Trump llega a una librería de Liverpool. / reuters El libro de un profesor, titulado igual que la polémica obra sobre Trump, se beneficia de la confusión para triunfar en las listas de ventas ÁLVARO SOTO Jueves, 11 enero 2018, 23:57

Hace apenas unas semanas, el historiador canadiense Randall Hansen ni hubiera soñado con que uno de sus libros alcanzara lo más alto de las listas de ventas. Pero la casualidad, y la torpeza de los lectores, han convertido una obra suya sobre la Segunda Guerra Mundial en un gran éxito de ventas.

La semana pasada, las librerías norteamericanas vivieron la locura con la publicación de 'Fire and Fury'. Hubo colas a las puertas de los establecimientos para comprar el libro del periodista Michael Wolff, que prometía desvelar todos los secretos de la Casa Blanca ocupada por Donald Trump. Wolff había hablado con más de 200 personas vinculadas al presidente americano, y el retrato que esbozaba del centro de poder más importante del mundo resultaba desolador: peleas internas, caos, ineptitud general y un presidente imprevisible y capaz de todo.

El mismo Trump se encargó de hacerle a este libro la mejor de las propagandas. Primero pidió que no se publicara y después escribió en Twitter que estaba «lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen». Más leña al fuego y más motivos para que los críticos con el presidente norteamericano se hicieran con esta obra que se titula con una frase lanzada por el presidente contra Corea del Norte en una de sus habituales bravuconadas: «Será mejor que Corea del Norte no haga más amenazas a Estados Unidos porque se encontrarán con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo».

Mientras tanto, en la Universidad de Toronto, el profesor Randall Hansen seguía con su apacible vida. Muy pocos se acordaban de su libro 'Fire and Fury', publicado hace diez años y cuyo subtítulo explicaba sin lugar a dudas la temática: 'El bombardeo aliado de Alemania. 1942-1945'.

Pero he aquí la confusión. Miles de personas que querían leer el demoledor retrato de Trump teclearon en sus ordenadores 'Fire and Fury' y las grandes plataformas como Amazon les mostraron la portada del libro de Hansen. Y sin darse cuenta, compraron el libro de Hansen en vez del de Wolff. «Parte de mí se preguntaba: ¿Puede la gente ser tan tonta como para confundirse con los dos libros?», le dijo Hansen al diario británico 'The Guardian'. Pues así ha ocurrido, y el viejo 'Fire and Fury' se ha colado en tres listas de los más vendidos en Amazon.

De todas formas, no todo han sido alegrías: el profesor también ha recibido alguna queja. «Compré tu libro por error y no hay manera de leerlo», le reprochó un comprador accidental. En cualquier caso, Hansen, que detesta a Trump, no rechaza la gloria inesperada y con sorna se ha preguntado en su cuenta de Twitter si tendrá que darles «un cheque de derechos de autor a (Steve) Bannon (asesor de Trump) y a Trump. Si es así, la ironía no conoce límites».