Fotos de los libros más vendidos de la semana

'EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO' de Tomás Ondarra y Carlos Ranedo (No ficción) | Es la historia de un club que se fundó en un café y de una camiseta que vino de Inglaterra. Y la de cientos de jugadores que eligieron defenderla. Es la historia de copas ganadas y de finales perdidas. Y de un partido que se jugó bajo la nieve. Es la historia de un futbolista que se convirtió en tribuna. Y la de un jugador que fue entrenador. Y la de una gabarra que surcó la ría. La historia del Athletic Club es inabarcable. Más de cien años de leyenda.

'ORIENTE MEDIO, ORIENTE ROTO' de Mikel Ayestaran (No ficción) | Oriente Medio no es la única zona caliente del planeta, pero, de entre ellas, es la que no falta ningún día en las secciones de internacional de los medios de todo el mundo. Marcada por profundas divisiones étnicas, políticas y religiosas, en la región las potencias mundiales y los regímenes locales dirimen sus diferencias a través de terceros países, y florecen grupos terroristas que han llegado a erigirse en amenaza global, como Al Qaeda o Estado Islámico. Tratar de entender y contar lo que allí ocurre es el propósito que persigue este libro, hecho de pedazos imprescindibles de una vida guiada por la brújula de la actualidad, a través de una región que se desangra como una enorme herida abierta.