Fallece el concursante más veterano de Got Talent España Su actuación consiguió emocionar al jurado pero no siguió participando en el programa a causa de su enfermedad LAS PROVINCIAS Jueves, 7 junio 2018, 00:38

Manuel Sánchez, el que fue uno de los concursantes más carismáticos de la tercera edición del programa Got Talent España falleció a los 89 años de edad tras haber cumplido uno de sus principales sueños: triunfar sobre un escenario.

El programa ha lamentado la pérdida en sus cuentas oficiales en las redes sociales y además no ha dudado en recordar la actuación con la que enamoró por completo a Eva Hache, Jorge Javier Vázquez, Risto Mejide y Edurne. El hombre logró emocionarles y conquistarles ya que todos no dudaron en darle un «sí» a la actuación que había realizado. Pese a ello, el encontrarse enfermo le imposibilitó el seguir participando en las siguientes fases del programa.

Sánchez sin duda se convirtió en uno de los concursantes más carismáticos de la última edición del talent-show de Mediaset. Nacido en Jerez de la Frontera, antes de actuar, confesaba al equipo del programa que «ojalá lo que estoy viviendo ahora me hubiese pasado con 18 o 19 años» y es que, tal y como se autodenominaba, «soy un artista desaprovechado».Y no decepcionó. Tras una actuación en la que desgranó de una forma muy particular y poética una serie de creaciones propias, el jurado se rindió. «Has dado una lección, y es que nunca es tarde para hacer lo que uno quiere hacer», le decía Edurne emocionada.