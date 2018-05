Una exmodelo de Playboy muere tras precipitarse de un piso 25 con su hijo de siete años Stephanie Adams. / Twitter La mujer mantenía una disputa legal con el padre del pequeño por su custodia LAS PROVINCIAS Domingo, 20 mayo 2018, 18:32

Una ex chica Playboy perdió la vida tras precipitarse desde el piso 25 de un edificio junto a su hijo de siete años. La mujer mantenía una disputa legal con el padre del pequeño por su custodia, según las autoridades locales.

Los hechos suciedieron en el Hotel Gotham, en Manhattan (Estados Unidos), sobre las ocho y cuarto de la noche, momento en el que Stephanie Adams se lanzó al vacío con Vincent, su primogénito, desde la vigésimoquinta planta de un inmueble. Ambos perdieron la vida tras chocar con un balcón del segundo piso, como aseguraron las mismas fuentes. Un portavoz de la policía de Nueva York informó de que no se encontró ninguna nota de despedida en la habitación. La mujer, que contaba con más de un millón de seguidores en su cuenta de Twitter, había publicado recientemente varios mensajes sobre violencia de genérlo en la red social.

«Todo lo que quiero es llevarme a mi hijo y escapar de esta pesadilla por unos días», aseguró Stephanie Adams, de 46 años, al New York Post después de registrarse en el hotel. «Pero ellos no me dejan», agregó refiriéndose a su marido, el quiropráctico Charles Nicolai, y a sus abogados que estaban intentando evitar que se marchara con el menor de vacaciones además de luchar por su custodia. La pareja estaba enfrascada en una dura pelea por quedarse con el niño, sus diferencias eran tan grandes que debían entregarse al pequeño en una comisaría de policía.

Adams fue Miss Noviembre para Playboy en 1992. Apareció en la revista en 2003 y también trabajó con la agencia de modelos Elite Model Management. El New York Post le hizo un perfil en 2013, en el que decía que había escrito más de 25 libros de autoayuda, tenía una marca de productos de belleza en línea llamada Goddessy Organics, y llevaba las finanzas en la oficina de su marido.