Los peores aeropuertos del mundo

Al igual que en 'Ana Karenina' (Leon Tolstoi), novela en la que cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada, cada aeropuerto horrible es único. Más de uno ha tenido residentes permanentes, viajeros atrapados en esas tierras de nadie que pueden suspender en el aire todos los derechos e identidades al tiempo que las panzas de los 'pájaros de acero' suben y bajan. Ni siquiera tiene que ocurrir en un país pobre. 'La terminal' (con Tom Hanks) contó a su manera la historia del pasajero iraní Mehram Karimi Nasseri, que vivió 18 años como un apátrida en el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

Casi 4.000 millones de personas se subieron a un avión de pasajeros en 2017, un año de oro para la aviación comercial sin un solo accidente con víctimas mortales. Pero eso no evita que cruzar las puertas que llevan al cielo (físico) pueda convertirse en un infierno (terrestre). Mucho más allá de los retrasos, cancelaciones, pérdida de la dignidad en los controles o 'atracos' en las cafeterías.

LOS PEORES DEL MUNDO 1 Juba (Sudán del Sur). Tiene tres terminales pero solo una en uso. Es una tienda de campaña «con un piso de madera que se hunde». 2 Yeda (Arabia Saudí). Más que malo, está desbordado en la época de peregrinación. Nadie limpia los baños, no hay asientos y los agentes son vagos y faltones. 4, 6 y 8 Heraklion -Creta-, Santorini y Rodas (Grecia). «Si alguna vez pierdes tu vuelo por mala organización ¡es aquí!». Un banco de acero en la calle, único refugio cuando cierran, sobre las 10 de la noche. 12 Ciampino (Roma, Italia). Cientos de pasajeros durmiendo en la calle porque nadie les explica el cierre nocturno.

La web The Guide of Sleeping in Airports (La Guía para Dormir en Aeropuertos) ha hecho pública su primera lista de los 20 peores lugares para levantar el vuelo, gracias a una encuesta entre todos los usuarios que quisieron exteriorizar sus experiencias. Sus gestores trataron de clasificar las aportaciones sobre aspectos como seguridad, limpieza, servicios, comodidades, inmigración y, algo que llaman 'sleepability' (habilidad para dormir').

Sorprende que la mitad estén en países desarrollados, aunque el estudio admite el sesgo que impone el que se base en la experiencia de los propios usuarios. Seguro que hay pistas innombrables de las que nadie se acuerda.

De las que sí hay testimonio, el aeropuerto de Juba (Sudán del Sur) es lo peor de lo peor. El país más joven de África se conecta por aire desde «una tienda de campaña con piso de madera contrachapada llena de agujeros peligrosos». El diagnóstico lo refuerza un estudio paralelo de la revista 'The Economist' que ha intentado contrastar a 'The Guide of Sleeping...' con sus corresponsales de todo el mundo. Su delegado en Sudán del Sur cree que ganó porque «muchos trabajadores humanitarios extranjeros pasan por allí y se quejan más». Sin embargo, asegura que los hay aún peores y cita el de Bangui (República Centroafricana) en el que «la valla ha sido robada y los pilotos mantienen las manos en el acelerador para que puedan detenerse si ven a gente que intenta cruzar la pista».

Creyentes sin derechos

En segundo lugar de la lista de la citada web aérea se sitúa el King Abdulaziz de Yeda (Arabia Saudí) que se enfrenta cada año a la temporada de peregrinaciones islámicas con inodoros infames, sin asientos y un personal «grosero, perezoso e incompetente».

Sorprende que la mitad de esos 20 infiernos aéreos sean en países occidentales. Grecia acumula tres (Heraklion -Creta-, Santorini y Rodas), todos ellos por «la falta de coincidencia entre la expectativa y la realidad». En ellos, hordas de turistas «hacen cola fuera de los aeropuertos», que no dudan en cerrar de 10 de la noche a 6 de la mañana y dejarles tirados allí.

Algo parecido a lo que hacen en París Beauvais, cuyo 'cerrojazo' nocturno a hora y media del centro, multiplica los cabreos por millares. 'Destacan también 'apeaderos del 'low cost' como Luton (Inglaterra) y Ciampino (Roma). Una lista a la que 'The Economist' añade a Charleroi (Bélgica), «sombrío, mugriento y estrecho, con una comida atroz y aviones que se van y aterrizan a horas impías».

Pero nada comparable a lo que puede ocurrir en Manila, donde los agentes llegan a colocar balas en el equipaje para exigir sobornos. O Lubumbashi (Rep. Democrática del Congo), donde «por un dólar te dejan abordar sin revisar el equipaje». O Santiago de Chile donde un delegado de la prestigiosa revista económica fue «detenido dos horas por no declarar una bolsa de almendras sellada y sin abrir». A su lado una mujer «estaba siendo interrogada por contrabandear un plátano solitario».

¿Y España? Madrid se pierde en un tranquilizador silencio del que sólo emerge el consejo de que «el mejor lugar para dormir es el área de salida, en el piso de arriba. Suele haber unas 20 personas allí entre los puntos de registro 153 y 130. ¡No hay asientos, pero con un abrigo en el suelo y la mochila como almohada es bastante confortable! Y lo mejor: wifi libre».