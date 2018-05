Escribe una emotiva carta a su madre pero muere atropellado antes de entregársela Carta que escribió el pequeño antes de fallecer. / Noticias Caracol El niño colombiano de 10 años, Maicol Rueda, elaboró el regalo en el colegio, durante su clase de manualidades LAS PROVINCIAS Martes, 8 mayo 2018, 20:21

Colombia aún se encuentra conmocionada por la historia de Maicol Rueda Álvarez, un niño de 10 años al que la muerte le impidió entregar una emotiva carta de amor a su madre.

El pequeño elaboró el regalo en la escuela el pasado jueves, durante su clase de manualidades, pero al salir del colegio fue atropellado por un autobús.

El terrible accidente ocurrió en Sabaneta (Colombia) y la mujer, de 29 años, pudo conseguir y leer el mensaje que su hijo había escrito para ella:

«Eres la más bella. Gracias por darme la vida. Por siempre, gracias. Por alimentarme. Eres una mamá que vale por 10. Dios me dio una mamá querida y encantadora por siempre. Te amo con mi corazón. Todas las cosas que hemos hecho, como comer helado, ir a la cancha, ir al parque de Sabaneta, que me dejas hacer, ir al parquecito, comer sanchipapas. Te amo», reza la carta. «Dios me dio una mamá querida y encantadora por siempre».

La madre del pequeño, Paola Álvarez, ha hablado con Noticias Caracol y ha expresado que tanto ella como su hija y su marido están pasando por un momento muy difícil.