Una esclava sexual del Daesh relata sus seis meses en el infierno Ekhlas relata su experiencia como prisionera del Daesh. / BBC «Me violó todos los días durante seis meses» cuenta la joven Ekhlas a la BBC

Ekhlas tenía 14 años cuando en agosto de 2014 su aldea fue atacada por militantes del autodenominado Estado Islámico. Muchos de sus habitantes fueron asesinados y otros tantos secuestrados, principalmente mujeres y niños. Ahora, la joven relata en una entrevista a la BBC el infierno por el que pasó durante seis meses.

«Mataron a mi padre frente a nuestros ojos. Vi su sangre en sus manos», cuenta Ekhlas, que trató de huir sin éxito junto a su familia hacia las montañas tras el ataque. Una vez capturados, a ella la separaron de su madre, secuestraron y encerraron en una prisión, donde fue usada como esclava sexual.

«Todo lo que escuchaba eran gritos, llanto, todos estábamos hambrientos, no alimentaban a nadie», relata la joven. La juntaron en un grupo de niñas y adolescentes para ser empleadas con fines sexuales: «Él me escogió entre 150 niñas. Era tan feo, como una bestia, con pelo largo. Olía tan mal… tenía tanto miedo que no podía ni mirarlo. Me violó todos los días, durante seis meses. Traté de matarme», relata la adolescente sobre el militante que abusó de ella.

Finalmete, Ekhlas consiguió escapar un día que su captor se encontraba luchando en terreno y fue llevada a un campo de refugiados, donde conoció a la estadounidense Jaqueline Isaac, una abogada encargada de reubicar niños en países de la Unión Europea. La joven se encuentra actualmente en un centro psiquiátrico donde recibe apoyo, además de ir al colegio y asistir a un grupo de terapia para niños y adolescentes refugiados.

«Me quedé sin lágrimas», asegura Ekhlas, que reconoce que le gustaría volver a Irak pero que teme volver a vivir una situación así. «Probablemente piensas que soy fuerte como una roca, pero quiero que sepas que estoy herida por dentro. Mi dolor es como 100 muertes», concluye la adolescente.