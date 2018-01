'Epic win' de un padre que arrasa en redes con las instrucciones a sus hijos para hacerse la cena «Hace ya tiempo que vuestra alimentación dejó de preocuparme porque entre los dos sumáis 44 tacos», argumenta el progenitor A. N. Domingo, 21 enero 2018, 11:41

El pasado miércoles, cuando Evelyn llegó a su casa se encontró con una curiosa nota de su padre en la cocina. El mensaje, flanqueado por dos barras de pan y un cuchillo de sierra, contenía las instrucciones sobre la cena para ella y su hermano, de 20 y 24 años respectivamente. Un paso a paso cargado de ironía con nociones básicas para ayudar a ambos jóvenes a prepararse un bocadillo: "No sé si alguno de vosotros dos cena en casa. Vuestra madre cena fuera y yo voy a beberme un par de cervezas con los colegas. En todo caso, hace ya tiempo que vuestra alimentación dejó de preocuparme porque entre los dos sumáis 44 tacos. En todo caso, esto de la derecha se llama pan y se utiliza para quitar el hambre. Lo de la izquierda se llama cuchillo y algunos lo utilizan para practicar una incisión en el pan y meterle algo en medio. La cantidad de pan a comer va en función de la persona y a veces no guarda relación con el tamaño de la misma. Para rellenar el pan se puede utilizar cualquier cosa. Sólo es necesario que sea comestible. Nota. El cuchillo se coge por la parte más oscura, si no, os costará mucho abrir el pan y hasta es posible que sangréis. Vuestro padre", rezaba la misiva.

@UandiMills decidió compartir su contenido con sus más de 7.100 seguidores de Twitter. "ESTOY LLORANDO DE LA RISA NO PUEDE SER". En menos de 48 horas el post acumuló 13.700 retuits, 20.400 me gusta y más de 260 comentarios.