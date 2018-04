¿Dónde empieza y dónde acaba la Muralla China?

Es uno de los monumentos más visitados del mundo. Patrimonio de la Humanidad y visita obligada en un viaje a China. La Muralla China inició su construcción en torno al siglo V a.C. y a la actualidad no ha llegado en su totalidad. Además de estar construida por tramos o secciones según las dinastías, algunas de las zonas no han superado el paso del tiempo y la erosión ha podido con ellas. La Muralla China siempre ha sido centro de especulaciones, historias y leyendas, además de sugerir preguntas que en varios casos no tienen respuesta. Una de las múltiples incógnitas que esconde la Muralla China es si tiene inicio y final. Propiamente dicho no, pero sí cuenta con dos extremos destacados.

El extremo occidental se conoce como el paso de Jiayuguan y se encuentra a 1.500 kilómetros de Pekín. En dirección a la costa china se extiende más o menos de forma horizontal la construcción que ha llegado a nuestros días, la principal aunque las diferentes dinastías llevaron a cabo tramos en diversos puntos sin conexión con la existente hasta ese momento.

Así prosigue la milenaria construcción y llega al mar de Bohai, cerca de Shanghaiguan, en la ciudad de Qinhuangdao a 300 kilómetros de Pekín. La construcción parece ser la cabeza de un dragón adentrándose en el agua y se conoce como Laolongtou. Este es el extremo oriental de la conocida Muralla China que se 'inicia' en Jiayuguan. Dentro del agua la Muralla se adentra 23 metros y forma parte de un complejo construido en 1579 con siete partes diferenciadas: Stone City (el estuario), la torre Chenghai, la torre Singlu Beacon, el templo Nereo, Nanhaikou Pass, Ninghai City y Binhai (las paredes de la muralla dentro del agua).

Muralla China sobre el mar Bohai. / Bertrouf

Además de este punto, hay que señalar que los diferentes tramos que han llegado a nuestros días de la Muralla China cuentan con un extremo aún más oriental que el que se adentra en el mar Bohai. Es de la conocida Muralla de Hushán en la ciudad de Dandong, en la frontera con Corea del Norte.