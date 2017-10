Sandra Polop y la Academia Musical Europa, la esperada unión de dos nombres propios del panorama musical valenciano

El mundo artístico valenciano está de enhorabuena. La conocida cantante, concursante y alumna de la Academia de Operación Triunfo, coge las riendas de unas nuevas clases personalizadas de Coach escénico y artístico en la conocida Academia Musical Europa. Y es que no es casualidad que una de las academias más emblemáticas de la ciudad, situada en una de las zonas de Valencia en las que más música en directo se respira, haya decidido contar en su equipo de profesores con esta conocida cantante valenciana. Su puesta en escena cada noche con la banda de covers pop-rock La Tribu y sus más de 15 años al pie del cañón en el panorama musical y de la música en directo han servido como carta de presentación para la creación por parte de la propia Sandra y de Blas Zamora, Director de esta Academia, de unos nuevos cursos personalizados que podrán disfrutar tanto alumnos actuales como otros cantantes externos a la academia que quieran dar el paso de avanzar en sus conocimientos, en su técnica y sobre todo en su puesta en escena, conjunto de valores que ayudan a crear la personalidad propia de un artista.

Y es que como bien dice Sandra Polop, “Cantar es la base. El resto, forma un artista”. Razón no le falta y experiencia tampoco. Tras su paso por la Academia de Operación Triunfo en el año 2005, Sandra no ha bajado de los escenarios, ya sea desde otros programas de la televisión nacional como “Al pie de la letra” (Antena 3), “Qué tiempo tan feliz” (Tele5), “Los mejores años de nuestra vida” o “Uno de los nuestros”, ambos de RTVE; desde escenarios de prestigiosos musicales de la Gran Vía madrileña como “Jerucristo Superstar”; y cómo no desde el escenario de La Tribu, con la que recorre toda España con más de 80 conciertos al año desde hace 6 temporadas Además, ha sacado varios discos a la venta como “En busca del trébol”, “Cambio de zapatos”, “Generación OT” o “Por esta vez”, álbum con el que llegó a aspirar a representar a España en Eurovisión liderando el grupo “El secreto de Álex”. Ahora ha decidido dar un paso más y de la mano de la Academia Musical Europa enseñará y aconsejará a todos aquellos cantantes que quieren seguir avanzando sobre cómo formarse como grandes vocalistas, combinándolo con masterclass trimestrales de la mano de reconocidos artistas nacionales y con un asesoramiento escénico que seguro les hace llegar muy lejos y les enseñará cómo controlar su técnica y su actitud en situaciones tan cotidianas para un artista como puede ser la asistencia a castings y el exponerse ante un jurado o público que valorará y juzgará cada detalle, tal y como vivió la propia Sandra como alumna en la Academia que la dio a conocer a nivel nacional y como jurado cuando formó parte del programa de Canal 9 “Cantem de cor” en el año 2010.

Tanto Blas como Sandra han mostrado unas ganas inmensas de comenzar con esta nueva formación que dará comienzo a mediados de este mes de octubre en la Academia Musical Europa. Este centro que se encuentra en la calle Polo y Peyrolón, abrió sus puertas en el año 1996, y tras 21 años no ha dejado de innovar y realizar eventos y actividades para que sus alumnos tengan un desarrollo completo en todos los aspectos de la música. Prueba de ello son los conciertos, concursos y festivales que realizan cada año en espacios como Black Note Club, el teatro “La protectora”, el Centro Comercial Nuevo Centro, y como en este caso con las nuevas clases impartidas y dirigidas por una de las artistas más versátiles y reconocidas de la ciudad.