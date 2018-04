La reflexión sobre «niñatos malcriados» que no deja a nadie indiferente La nota colgada en un tablón de anuncios. Una nota colgada en un tablón de anuncios y compartida en Facebook por una usuaria revoluciona las redes sociales R. D. Viernes, 27 abril 2018, 01:59

La nota es anónima. Una reflexión colgada en un tablón de anuncios de un centro de salud de Marín (Pontevedra) que seguramente pocos vieron y muchos menos leyeron. Pero llamó la atención de Erun Pazos, quien sorprendida, hizo una foto y la colgó en su muro de Facebook: «Esta es la realidad... esperando en la consulta del médico me encuentro con esta reflexión». Este es el texto de la nota:

Niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos...

«Si señores, así es. Niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos; crías de 15 años con extensiones de pelo de 500 euros; imberbes de 18 años con cochazos de 24.000 euros, gafas de sol de 300 pavos, pantalones de 200 euros, zapatillas de 150 euros; estudiantes que se pegan unos viajes al extranjero por 1.500 pavos a países donde sus padres no irán jamás en la vida; y mientras, los padres o sin trabajo o con trabajos con sueldos de mierda, con la misma ropa año tras año, sin ir de vacaciones y con coches de hace 20 años». «A mí no me vale eso de 'Le doy a mi hijo todo lo que yo no he tenido'. A mí me vale lo de 'Cuando seas padre, comerás huevos'. Les damos libertad de decidir que no tuvimos. Les damos estudios que no tuvimos, vacaciones que no tuvimos y muchas más cosas que nosotros sólo pudimos soñar. Esa es la buena educación. Lo demás es malcriarlos, y deformar la realidad de sus ideas, ya que vivirán más acomodados de niños que de adultos». «Dales a tus hijos amor, cariño, educación, respeto y sabiduría. Lo demás lo conseguirán por sí mismos».

De ahí, se extendió por las redes sociales como la pólvora. Este jueves, y en apenas 15 días, 94.000 personas habían compartido ya la publicación, sorprendidos por lo directo y sincero del razonamiento. Cientos de comentarios, en general alabando lo atinado de la reflexión, sobre la necesidad de educar a los hijos con valores y de saber decirles «NO». A continuación, algunas de ellas:

«Todo para aparentar, nos creemos que dar todos los caprichos a los hijos es lo mejor. Estamos en una sociedad de puro consumo y así se están educando muchos niños, pero vendrá Paco con las rebajas y entonces esos padres a ver si saben afrontarlo. En fin, cada uno pensamos de una forma y asi se educa a sus hijos».

«Esa es la sociedad que estamos creando, todo una mentira».

«Real como la vida misma, a ver si empezamos a darnos cuenta, ya hay una generación medio perdida...»

«Así es la vida que vimos, sin amor y todo material, sin educación».

«En realidad lo que aquí se está debatiendo es toda una filosofía sobre la educación de los niños. ¿Qué debe de prevalecer, el esfuerzo personal, el trabajo, el estudio, el aprendizaje para la vida, los valores éticos personales o los caprichos de cada cual en todo momento, sabiendo que ello puede llevar a la frustración cuando no se puedan cumplir?».