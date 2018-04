La singularidad del marketing con alma, a debate en 'Hoy es Marketing' ESIC en Valencia celebra el próximo 9 de mayo la XV edición del único encuentro empresarial de ámbito nacional y de carácter gratuito impulsado por una Escuela de Negocios LAS PROVINCIAS Lunes, 30 abril 2018, 10:50

Se trata del foro del marketing por excelencia en el que se abordan los grandes desafíos de esta disciplina en un contexto global. Reúne a los más relevantes expertos del sector para dar a conocer estrategias de éxito de grandes empresas y definir las expectativas y tendencias empresariales del futuro.

HOY ES MARKETING también se celebra en Madrid, Zaragoza, Málaga, Barcelona, Pamplona, Bilbao y Santiago de Compostela. Bajo el lema, Rethinking Management.

Datos básicos de 'Hoy es marketing' Fecha: 9 de mayo de 2018, de 16.00 a 21.00 h. Lugar: Palacio de Congresos, Avda. de les Corts Valencianes, 60. 46015 Valencia Cómo llegar: Líneas 1 y 2 (Metrovalencia). Líneas 62, 63 y 99 (EMT). Agenda, inscripción e información completa sobre el encuentro en: www.hoyesmarketing.com Asistencia Gratuita. Aforo limitado. Confirmación por orden de inscripción.

New Economy, New Market, New Business & New Social Models, HOY ES MARKETING contará con la participación de representantes de las empresas Grey, GfK, Divina Pastora Seguros, Samsung, Correos y Caixa Popular, entre otras.

En el marco de este evento, este año se presentará el estudio Next Marketing Trends & Skills, elaborado conjuntamente por ESIC y GFK, consultora especializada en estudios de mercado y la experiencia del usuario, en el que han participado más de 26 directores de marketing de diferentes empresas multinacionales. En él se han desarrollado importantes insights sobre el futuro de los departamentos de marketing, cuáles van a ser las funciones a futuro y qué es lo que va a marcar la diferencia. Se pondrán sobre la mesa preguntas como ¿van a perder las empresas su identidad por el dato? ¿Va a ser decorar la información la principal misión del departamento de marketing?

Entre los ponentes, destaca la participación de Mónica Sánchez Zarzosa, Marketing Manager de Samsung España, quien hablará sobre el 'Marketing con alma, de consumidores a personas'; Joshua Novick, CEO de Antevenio quien responderá a la pregunta '¿Sobrevivirá algún medio al FANG (Facebook, Amazon, Neftlix y Google) en 2015?'; o Carlos Real, Analytics Director de Conento, quien profundizará en la 'Era de la Singularidad'. Asimismo, Daniel Zurriaga, Director Comercial de Las Provincias, expondrá también toda su experiencia.

HOY ES MARKETING es posible gracias al patrocinio de SAP, Correos, Ambar, American Express, Caixa Popular, Carlos Sainz Events, CBrand, Conento, Divina Pastora, Doppler, Ecamina, Grupo Dulcesol, Informa, Larios Rosé, Meydis, Steelcase, Volvo, Lenovo y la colaboración de Aletreo, Debuencafé, Marketinnet, MPA y Prisma.

Sobre ESIC

ESIC, ESIC Business and Marketing School se ha posicionado como Centro Universitario y Escuela de Negocios líder en la formación de gestión empresarial y marketing. Con más de 50 años de historia, ESIC posee 12 campus en España y 2 en Brasil que con más de 60.000 antiguos alumnos conforman la mayor red de directivos de empresa y marketing de Europa.