Trucos y consejos de los psicólogos para triunfar en los exámenes de Selectividad Buena planificación y alejar el móvil, consejos para estudiar EFE Barcelona Sábado, 2 junio 2018, 12:46

Descansos de quince minutos por cada hora de estudio, planificar bien las materias y alejarse del móvil son algunas de las recomendaciones de los expertos para afrontar con éxito los exámenes de Selectividad.

La profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Modesta Pousada ha aconsejado el día de la prueba «llevar reloj para controlar el tiempo, leer muy bien las preguntas y dejar para el final las que resultan más difíciles».

Estas son algunas de las recomendaciones que los expertos hacen a los cerca de 200.000 estudiantes españoles que afrontarán una nueva edición de los exámenes de selectividad.

Los primeros en hacer la prueba serán los estudiantes de Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, que comenzarán el 5 de junio.

Los últimos serán los de Galicia, Cataluña y Andalucía, que la harán una semana más tarde, los días 12, 13 y 14 de junio.

A pesar de que el año pasado aprobaron la prueba el 92,39% de los alumnos, según datos del Ministerio de Educación, cada año se repiten la angustia, el miedo de quedar en blanco y el estrés, ha señalado la experta.

En este sentido, Modesta Pousada ha aconsejado «desdramatizarla» y, aunque ha reconocido que «es un examen importante, ha considerado que los estudiantes no se juegan »el ser o no ser« de su futuro», por lo que ha recomendado pensar que «quien tenga muy clara su vocación, aunque no consiga suficiente nota, acabará llegando por una vía u otra».

Como base del éxito, la experta ha reconocido una buena preparación del examen, en la que tiene un papel fundamental la planificación, que debe ser «realista, ajustada al tiempo que se tiene y lo más concreta posible».

Como ejemplo, Pousada ha citado que si un estudiante planifica estudiar una materia una mañana «sin concretar qué temas, al no tener un objetivo concreto, probablemente se distraerá más».

Por otra parte, la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y doctora en psicología de la UOC Amalia Gordóvil ha destacado el repaso como un elemento «clave» para preparar la prueba y ha añadido que para ser «más efectivo debe hacerse al final de cada jornada y de nuevo al día siguiente».

Gordóvil ha explicado que en las primeras 24 horas después de un aprendizaje, sobre todo en el caso de los más memorísticos, «el olvido es más intenso», por lo que ha recomendado «repasar durante este periodo».

El día antes del examen, la profesora ha aconsejado repasar conceptos por la mañana y por la tarde dejar los libros y salir a tomar el aire. El día de la prueba, es partidaria de no estudiar.

Las expertas también han aconsejado «dejar el móvil lejos de la mesa de estudio» y han explicado que una manera de evitar distracciones innecesarias es «planificar todo lo que necesitamos antes de empezar a estudiar».

«Los distractores son enemigos de la concentración», ha señalado Gordóvil, que también ha destacado la importancia de una «buena higiene del sueño y una alimentación adecuada» para que el cuerpo tenga suficiente energía para afrontar la situación.

El control del tiempo el día del examen es «clave» para afrontarlo con éxito, por lo que las expertas recomiendan «llevar un reloj» y como la prueba de selectividad suele dividirse en tres días, entre jornada y jornada, aconsejan «relajarse y descansar».

Gordóvil ha explicado que «el miedo al fracaso y un alto grado de exigencia con uno mismo» pueden generar un miedo paralizante y para afrontarlo ha aconsejado «tomarse unos minutos para respirar, empezar por la pregunta más fácil porque ayuda a rebajar la ansiedad» y tener pensamientos realistas como «haré todo lo posible para que salga bien» o «me he preparado bien».

Para el día del examen, las expertas aconsejan «acostarse temprano, desayunar y salir de casa con más margen de tiempo del habitual para evitar contratiempos de última hora y estar más tranquilos».