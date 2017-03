Sindicatos, padres y estudiantes llaman a «vaciar las aulas» hoy contra la Lomce

La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores, llama a la comunidad educativa a "vaciar las aulas" desde Infantil hasta la Universidad este jueves 9 de marzo, para denunciar que la Lomce y los recortes "siguen en vigor" y para exigir que el pacto educativo sea social "y no sólo político".

Será la tercera huelga general educativa en la que participan padres, alumnos y profesores desde que gobierna el PP. Todos convocantes (CEAPA, STES, CC.OO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento), coinciden en que "la lucha en la calle" está siendo el medio "más eficaz" para defender la enseñanza pública y advierten de que el pacto "no es un fin en sí mismo".

Para ese día hay convocadas numerosas manifestaciones en toda España. En Madrid, como en anteriores ocasiones, los estudiantes han convocado una marcha desde Atocha hasta la puerta del Sol, que arrancará a las 12.00 horas. Por la tarde, todas las organizaciones de la Plataforma por la Escuela Pública junto a la 'marea verde' madrileña celebrarán una protesta, que comenzará a las 18.00 horas en la Plaza de Neptuno con el objetivo de llegar a Sevilla sobre las 20.00 horas.

reacciones

Méndez de Vigo dice que la huelga «no se justifica en absoluto»

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido en que la huelga convocada para este jueves por la comunidad educativa "no se justifica en absoluto" y confía en que su repercusión "sea escasa y no haya ningún acto violento".

"Fue convocada hace tres meses, no hay ningún motivo porque en estos momentos hay tranquilidad y certidumbre", ha explicado el ministro en una entrevista en la Ser. Méndez de Vigo ha reiterado que "la Lomce no se puede derogar" porque supondría "dejar en la cuneta, en un limbo jurídico, a más de 8,1 millones de alumnos porque no habría legislación" y ha añadido que "eso lo saben los convocantes".

El titular de educación ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha pacto con las comunidades autónomas modificaciones que afectan al carácter académico de las evaluaciones y ha recordado que en el Congreso se ha constituido una subcomisión que estudia la posibilidad del alcanzar un pacto en materia educativa.