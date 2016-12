El Gobierno creará un 'Erasmus' nacional para los jóvenes de 14 a 18 años

La ministra de Sanidad ha anunciado este martes en el Congreso que quiere implantar un 'Erasmus' nacional para que jóvenes españoles entre los 14 y los 18 años puedan pasar un curso académico fuera de sus comunidades autómomas. Los estudiantes de 3 y 4 de Secundaria y de 1 y 2 de Bachillerato vivirían, según ha indicado Dolors Montserrat. "Que un estudiante del IES Escola Intermunicipal del Penedés en Sant Sadurní pueda ir al IES Santa Catalina en Burgo de Osma y que sea acogido por una familia que tenga un hijo en ese centro", ha esbozado Montserrat.

"Tenemos que fomentar la movilidad de nuestros jóvenes, porque nos enseña a aprender a ser autosuficientes", ha apuntado la ministra. Una iniciativa llamado Programa Cervantes que irá de la mano del Ministerio de Educación y que todavía se tendrá que negociar con todas las comunidades autónomas su financiación e implantación ya que las competencias están transferidas. Para la titular de Sanidad, este proyecto fomentará la "cohesión territorial además de favorecer la movilidad de nuestros estudiantes". "España es un país que merece la pena conocerlo. Creo que esta experiencia además puede ser muy útil para construir una generación de jóvenes más emprendedora, más emancipada, más solidaria y con una mayor visión global del mundo", ha apuntado en su primera comparecencia como ministra en la Cámara baja.

En materia de infancia, Montserrat ha explicado que se va a reforzar la dotación presupuestaria para luchar contra la pobreza infantil y que en esta legislatura quiere promover una ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. "Vamos a combatir mejor, por ejemplo, el acoso escolar y vamos a proteger mucho mejor a nuestros hijos de su especial vulnerabilidad en el uso de las tecnologías", ha indicado. También ha reiterado su intención de modificar la ley del alcohol para impedir su incidencia entre los menores.

El Sindicato de Estudiantes «desconfía» La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha indicado que tal organización "desconfía" ante este programa de intercambio para menores de edad en territorio nacional. Pide que primero se destinen más medios "para que los centros no se caigan a pedazos y haya profesores suficientes". "Si es tan buena idea eso de poder estudiar en otras ciudades, ¿Por qué no lo pensaron cuando quitaron las becas Séneca, que eran lo mismo pero para universitarios? El PP las quitó y hoy ya no existen, así que no tenemos confianza en lo que ahora pueda decir", ha declarado al respecto. "Esto se debe a una campaña propagandística para darse un lavado de imagen y dar la idea de que los tiempos de recortes han pasado y son un nuevo Gobierno distinto del anterior", ha añadido. "Veremos si es así o no, porque en pocas semanas se tienen que aprobar los presupuestos generales del Estado y ahí vamos a ver si el recorte en 7.000 millones de euros que le han pegado a la Educación aumenta o no, que las indicaciones del FMI son muy claras. Ahí veremos si esto es o no un brindis al sol", ha comentado.

Familia y pobreza

Como su colega de Empleo, la ministra de Sanidad se ha comprometido a buscar un pacto con todos los partido para la compatibilización laboral y la racionalización de horarios para ayudar a las familias, que deberán tener una ley integral de apoyo para "ordenar y actualizar" las ayudas que reciben de las administraciones públicas. Por ejemplo, ha indicado Montserrat, es necesario dar "una definición homogénea de familia monoparental" y se ha comprometido en modificar la ley de familias numerosas para declarar como especial a aquellas familias que tienen cuatro o más hijos.

Montserrat ha esbozado la creación de una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la pobreza, potenciando las "capacidades de la persona" a través de la formación y facilitar el acceso al mercado laboral de aquellas personas es que están excluidas. También de mercado laboral ha hablado la ministra de Sanidad en el colectivo de las personas con discapacidad. Montserrat ha destacado que el año pasado se cerró con 243.864 contratos, "un 60% más que en 2011". Además, ha recalcado que la contratación indefinida es tres veces superior que los temporales. "Promoveremos una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que la regla general sea reconocer el derecho de voto a las personas con discapacidad", ha añadido la ministra.

Otra estrategia nacional estará destinado a las personas mayores, un colectivo que en 2050 alcanzará los 27 millones. La ministra ha abogado por favorecer las viviendas colaborativas o impulsar los programas de voluntariado de mayores. "También daremos una gran importancia a establecer medidas para luchar contra los malos tratos a las personas mayores. Existen cifras negras, cifras que ocultan la visibilidad del problema por la falta de denuncias de malos tratos", ha explicado.

La ministra también ha insistido en la necesidad de "diálogo" con todas las fuerzas políticas, con los profesionales sanitarios y con las comunidades autónomas para mejorar los servicios sociosanitarios. "En España no existe una puerta única de entrada compartida entre servicios sociales y servicios de salud", ha apuntado. "Todas las carteras de servicios actuales no se basan en esta puerta única compartida si no en la descripción de los recursos desde donde son prestados", ha indicado Montserrat. "No podemos tener compartimentos estancos", ha señalado.