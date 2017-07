El duro mensaje del padre de Marta del Castillo: «Yo soy el culpable por haberla traído a este mundo en un país donde la justicia está viciada» Antonio del Castillo publica una contundente carta en Facebook recordando a su hija en su cumpleaños REDACCIÓN Jueves, 20 julio 2017, 11:05

Antonio del Castillo, padre de la asesinada Marta del Castillo, ha recordado el que hubiera sido el 26 cumpleaños de su hija si no hubiera perdido la vida hace nueve años en Sevilla.

Lo ha hecho a través de Facebook, con un duro mensaje en el que incluso se llega a culpar a sí mismo de lo sucedido «por haberla traído al mundo en un país donde la justicia está viciada» y profiere fuertes críticas contra la justicia en España.

Este ese el mensaje completo:

"Hoy es el cumpleaños de Marta, 26 años toda una mujer. Vida truncada por los de siempre, gentuza indeseable que cuando los pillan se les llena la boca aclamando por sus derechos, derechos que poseen los malos y no las víctimas. Yo su padre soy culpable, por haberlas traído al mundo en un país donde la justicia está viciada, donde la palabra justicia está vacía de contenido y sin valor, un símbolo que ni es ciego, ni independiente y tampoco es justa. Hay una frase que dice así " hay hombres malos porque los hombres buenos no hacen nada" es una gran verdad. Estoy muy cansado de esperar, de ser políticamente correcto, de soportar infamias, y vejaciones de mentiras impunes de más de ocho años sin descanso, de no poder llevar flores a mi hija. Solo espero que si algún día mi actitud cambia de postura podáis perdóname y entenderme. Ya solo quiero hacer uso de lo poco que me queda y es desearle a mi hija Marta un feliz cumpleaños, donde esté".