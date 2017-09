El dramático final de una despedida de soltero en Magaluf Alex Green, el joven herido durante su despedida de soltero en Magaluf. / Manchester Evening News El novio se encuentra en coma inducido tras ser encontrado en la calle con graves heridas en el rostro y la cabeza LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 20 septiembre 2017, 17:56

Alex Green, de 26 años, vino a España para celebrar su despedida de soltero y la situación podría acabar en una despedida de verdad. El joven se encuentra hospitalizado con un coma inducido a causa de un traumatismo craneoencefálico muy grave y lesiones en un pulmón.

Green llegó a Mallorca el pasado viernes junto a una veintena de amigos y familiares, y se encontraba en un bar de Magaluf cuando se alejó de ellos para ir al baño. Tras percibir una tardanza inusual comenzaron su búsqueda, pero no lograron localizarle hasta que recibieron una llamada desde el móvil del propio desaparecido para advertir de que se encontraba tumbado y malherido en la calle, con severas heridas en el rostro.

El suceso está lleno de incógnitas y todavía no se sabe si la crítica situación de Green se debe a una caída accidental o a una agresión. Hasta el momento, todo parece indicar que el herido sufrió una caída pero no se ha podido confirmar ninguna hipótesis ya que las cámaras de seguridad no captaron lo sucedido. Su prometida y madre de su hijo de dos años, Rebecca Thorpe, sigue a la espera de datos que esclarezcan qué provoco el grave estado de su prometido.