La disidencia en casa Lee Hsien Loong. / P. New Los hermanos del primer ministro de Singapur le han puesto en la picota. Acusan a Lee Hsien Loong de déspota y de hurtar la última voluntad a su padre para lucrarse. Amenazan con exiliarse del país ICÍAR OCHOA DE OLANO Domingo, 25 junio 2017, 01:45

Que unos hermanos de sangre acaben siéndolo de bilis es un fenómeno relativamente frecuente; que la simiente cainita germine al vapor de una voluntad testamentaria, un clásico familiar; que la trifulca fraterna afecte de lleno al primer ministro de un país y se airee a los cuatro vientos, un escandaloso folletín de consecuencias impredecibles. Esto es lo que le ocurre a Lee Hsien Loong, 'premier' de Singapur, quien se ha visto obligado a pedir disculpas a los ciudadanos ante la «vergüenza pública» a la que, dice, le han sometido sus dos hermanos pequeños, Lee Hsien Yang y Lee Wei Ling, al ventilar lo que considera una mera disputa familiar y que, sin embargo, va a dirimirse en el mismísimo Parlamento de la nación, el próximo 3 de julio.

Los tres protagonistas del culebrón son los descendientes del venerado Lee Kuan Yew, líder del país más pequeño en dimensiones del Sudeste Asiático y, a la vez, el mayor del mundo en índices de prosperidad económica. El patriarca falleció en marzo de 2015, después de cincuenta años dedicados a la política, 31 de ellos al frente del Gobierno de la ex colonia británica. Retirado de la primera línea por su avanzada edad, en 2004 traspasó los trastos a su primogénito, quien desde entonces lleva gestionando la llamada 'perla de Asia' con aparente éxito y sin sobresaltos. Hasta ahora. En concreto, la semana pasada, cuando sin previo aviso y aprovechando que se encontraba de viaje fuera del país, su hermano, un exgeneral del Ejército, y su hermana, una neuróloga, difundieron un explosivo comunicado en el que le acusan de utilizar su situación de poder en su propio beneficio y en el de su hijo Li Hongyi para así perpetuar esta dinastía consanguínea.

«Desde que murió Lee Kuan Yew (el padre), nos hemos sentido amenazados por el abuso que Hsien Loong hace de su posición e influencia sobre el gobierno de Singapur para favorecer su propia agenda personal. Tanto él como su esposa, Ho Ching, ansían heredar la reputación de nuestro padre, que construyó esta nación sobre la meritocracia. Ellos, sin embargo, se retratan como si fueran aristócratas», se despachan sin empacho. En la misiva, de nada menos que seis folios y que titulan '¿Qué ha sido de los valores de Lee Hsien Loong?', anuncian su decisión de autoexiliarse próximamente porque «sentimos que nuestro hermano mayor es omnipresente. Tememos que emplee los órganos del Estado contra nosotros», aseguran. Los singapurenses, desacostumbrados por completo a que su particular familia 'real' se desanude su rígido corsé, continúan en estado de 'shock'.

Líneas adentro, las acusaciones fraternas de despotismo se concretan en el número 38 de la calle Oxley, donde se ubica la que ha sido la casona familiar durante siete décadas. Allí es donde vivió hasta el último de sus días el patriarca, quien decretó en sus últimas voluntades la demolición de la mansión con el argumento de evitar elevados gastos de mantenimiento y la posibilidad de que pasara a manos «extranjeras». Según sus vástagos menores, el mayor ha empleado con descaro su privilegiado estatus para esquivar el cumplimiento de esa claúsula en el testamento paterno y recuperar, en colaboración con su esposa, su derecho a una tercera parte del inmueble.

El mandatario que más cobra

Hasta seis días ha tardado el primer ministro en asimilar la carga de profundidad y salir al paso del ataque. «Las declaraciones de mis hermanos dañan la reputación de Singapur y la confianza de sus ciudadanos en el Gobierno», dice en un vídeo que se ha difundido por tierra, mar y aire, incluida su página en Facebook. «Pido disculpas por ello. Me aflige pensar en la angustia que esto habría causado a nuestros padres si estuvieran aún vivos», dice mirando a cámara, descorbatado y con aspecto abatido, antes de anunciar que el feo asunto se tratará el próximo 3 de julio en el Parlamento, donde se someterá a una especie de moción de confianza, un acontecimiento inédito en la historia política monocolor de la moderna república asiática.

Pese al efectismo de la medida, no se esperan cambios sustanciales en el Ejecutivo de la rica y cosmopolita Singapur. El partido de Hsien Loong, el PAP, detenta una mayoría aplastante desde 1959, cuando su laureado progenitor lo cofundó. Aun así, el 'premier' insiste en que ha dado «carta blanca» a «todos los miembros de la Cámara» para que «se expresen y planteen de forma enérgica todas las cuestiones que crean oportunas para disipar cualquier duda que se han planteado y reforzar así la confianza en nuestras instituciones y en nuestro sistema de gobierno».

Licenciado en Matemáticas e Informática en la Universidad de Cambridge y Máster en Gestión Pública en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, Hsien Loong, de 65 años, es ahora un mandatario en apuros. Pero también el que más cobra del mundo. Con un salario de 1,52 millones de euros al año, supera ampliamente al de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se conforma con 358.000 euros anuales.

Símbolo de la modernidad y reina de la eficiencia energética, Singapur se ha convertido en la ciudad-estado más próspera del planeta. Y lo ha hecho en un tiempo récord. Colonia británica hasta 1965, Lee Kuan Yew -el padre del actual primer ministro y de los que han resultado ser sus más despiadados opositores- es el artífice del milagro económico. A él se debe la eclosión de aquella modesta isla de pescadores en la 'perla de Asia'. Dirigida férreamente por un sistema mezcla de capitalismo privado e intervencionismo estatal, ostenta los mejores ratios en educación, sanidad, competitividad y... coste de vida. Según la última revisión de la revista británica 'The Economist', no hay otro país más caro, circunstancia que motiva, por un lado, que el 10% de su población (uno 5,5 millones de habitantes en total) no se pueda permitir vivir allí y, por otro, que el ritmo productor de millonarios sea frenético. La superpotencia persigue ahora convertirse en la más inteligente. Y no anda lejos. En el Hospital General Changi hay médicos humanos y robots que ya operan; en algunos parques, 'superárboles' que regulan la temperatura, recolectan la lluvia y ofrecen una vista panorámica de la ciudad; y en las calles, taxis sin conductor.