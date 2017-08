'Despacito' y Maluma, vetados en el País Vasco por machistas El Instituto Vasco de la Mujer ha elaborado una lista de canciones cuyos mensajes defienden la capacidad de decisión de la mujer, su autonomía e independencia R.C. Miércoles, 9 agosto 2017, 16:01

«Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti/ Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño/ Hoy vas a comprender/ Que el miedo se puede romper con un solo portazo/». Esta es la letra de la canción «Ella», de Bebe y es uno de los 200 temas escogidos por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde para el programa Beldur Barik («Sin miedo») que pretende visibilizar mensajes de respeto hacia las mujeres en las fiestas del País Vasco.

Sin embargo, la exitosa canción del verano de «Despacito», de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que es video de Youtube más visto de la historia y con la que el propio cantante quería «celebrar la belleza y la sensualidad de las mujeres» de acuerdo a una entrevista realizada en ABC, no está en la lista. Pero no ha sido la única. Otros temas que han sido vetados son: «Súbeme la radio» de Enrique Iglesias, «Vente pa ca» de Ricky Martin, «Me enamoré» de Shakira o 'Cuatro Babys' del exitoso Maluma. Canciones que están todo el día reproduciéndose en la radio pero que desde el Instituto Vasco de la mujer consideran que sus mensajes no contribuyen al respecto de las mujeres.

«No se trata de escuchar estas canciones y no otras. Pero sí de que exista una visibilidad de la música que hacen las mujeres», explicaron unas fuentes de Emakunde a «El Correo». Su objetivo es «sensibilizar» a un público joven y adulto en el propio escenario donde pueden gestarse las agresiones. Asimismo, especifican que en la selección ha primado el mensaje. De modo que, prevalecen las canciones que defienden la capacidad de decisión de la mujer, su autonomía e independencia.

Características que están presentes en clásicos reivindicativos como «I Will Survive», de Gloria Gaynor, «People Have The Power», de Patti Smith, y «Yo no soy esa», de Mari Trini, cantautora esencial y firme defensora del feminismo desde los inicios de la democracia. A nivel internacional han escogido «Titanium», de David Gueta; «Feeling good» de Muse; «Born this way» o «Telephone» de Lady Gaga o el «Run the world» de Beyonce.