Las separaciones y divorcios descienden un 7,8% en el tercer trimestre
Euskadi fue la comunidad que registró la tasa más baja de disolución matrimonial, mientras que las más altas se dieron en Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares
EFE Madrid Viernes, 15 diciembre 2017, 13:52

Las separaciones y divorcios se redujeron un 7,8 por ciento en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2016, con lo que se mantienen los descensos de rupturas matrimoniales registrados este año, que entre abril y junio fueron del 10,3 %.

Según el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la mayor reducción interanual se dio en las separaciones consensuadas, que fue del 16,3 por ciento, mientras que en las separaciones no consensuadas la reducción fue del 12,3 %.

Respecto a los divorcios, que son la forma de disolución más importante numéricamente, las 12.545 demandas de divorcio de mutuo acuerdo representaron un 8,2 por ciento menos que las demandas presentadas en el tercer trimestre de 2016; y los 8.727 divorcios no consensuados, un 6,4 por ciento menos.

En el tercer trimestre de 2017, los divorcios de mutuo acuerdo descendieron un 8,2 por ciento y los no consensuados, un 6,4 por ciento. Se presentaron 35 demandas de nulidad, frente a las 34 presentadas en el tercer trimestre de 2016.

Euskadi registra la tasa más baja

Entre julio y septiembre de 2017, las tasas más altas de disolución matrimonial se dieron en Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares, y la más baja se produjo en el País Vasco.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2017, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con una tasa del 5,72; Comunitat Valenciana, con 5,67; Illes Balears, con 5,4; Andalucía, con 5,1; Cataluña, con 5,03; y Murcia, con 4,82.

Todas esas comunidades superaron la media nacional, que fue de 4,79; por el contrario, la tasa más baja, se produjo en el País Vasco, con 3,57.

También por debajo de la media, están Castilla y León con 3,77; Aragón, con 3,98; Navarra, con 4,2; Extremadura, con 4,32; Castilla-La Mancha, con 4,34; La Rioja, con 4,35; Galicia, con 4,37; Madrid, con 4,45, y Asturias, con 4,62.

Además, se registraron descensos en los procedimientos de modificación de medidas no consensuadas en los casos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.

Se presentaron 6.385 solicitudes de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución interanual del 3,9 por ciento; 3.417 solicitudes de modificación de medidas consensuadas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, un 5,7 por ciento menos que el año anterior; y 5.362, no consensuadas, con un descenso interanual del 6,7 por ciento. Respecto a las medidas consensuadas, se presentaron 2.082, un 5 por ciento más que en el trimestre del año anterior.