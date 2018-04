Un derrame de crudo próximo a Doñana ha afectado a un kilómetro de playa Dos coquineros extraen almejas de las arenas de la Playa de Doñana. / Maite Bartolomé El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía reconoce que ha llegado al parque natural EUROPA PRESS Huelva Jueves, 5 abril 2018, 12:40

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha informado de que el derrame de unos 50 litros de crudo provenientes de una incidencia en la monoboya a unas 12 millas de la costa de la refinería de Cepsa con un buque que descargaba ha afectado «levemente en una línea muy fina» a un kilómetro de playa del Espacio Natural de Doñana, concretamente alrededor de la zona de Cuesta Maneli.

En declaraciones a los periodistas este jueves, Fiscal ha asegurado que «los técnicos y personal de la empresa han estado trabajando toda la noche retirando restos de hidrocarburo», así como que en estos momentos se está llevando a cabo una inspección desde Matalascañas hasta Mazagón para comprobar si, tras la nueva marea, ha podido llegar alguna cantidad más a la playa.

En este sentido, ha dejado claro que «las consecuencias afortunadamente son leves», pero no le ha restado importancia «porque ha llegado al parque natural» aunque «parece que más allá de ese kilómetro afectado no va a haber mucho más».

Al respecto, ha precisado que «es sabido que Doñana es frágil, por eso extremamos el celo cada vez que tenemos noticia de alguna cuestión que pueda perjudicarla y ante algún incidente que, en este caso, afortunadamente ha sido muy leve, pero nadie está exento de que pueda ocurrir».

En esta línea, ha recordado que la Delegación de Medio Ambiente en Huelva ha abierto un expediente informativo para conocer todos los extremos. «En principio se habla de esa cantidad y veremos qué es lo que hay», ha precisado el consejero.

Discrepancia

Preguntado por la polémica surgida a raíz de sus declaraciones sobre «la discrepancia en cuanto a la información y comunicación» con el Gobierno central tras el derrame, Fiscal ha mantenido que «sí la hubo» mientras que las competencias, cuando aún no había llegado a tierra el vertido, eran del Estado.

Por ello, tras la petición este mismo miércoles de la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, para que rectificara sus críticas y no tratase de «ocultar los problemas de coordinación interna del Gobierno andaluz culpando a los demás», Fiscal no ha rectificado sus palabras porque, a su juicio, «sí la hubo», ha insistido.

No obstante, ha dejado claro que la comunicación y el trabajo conjunto entre las dos administraciones en situaciones de emergencia en general y medioambientales en particular es «es muy bueno, como se ha demostrado en incendios forestales, y esto no lo va a empañar». De hecho, ha asegurado que este miércoles estuvo hablando con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, «y quedamos en eso con el mejor tono posible entre las dos partes».