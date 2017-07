7 derechos que has de saber que tienes antes de viajar en avión

6

Garantías si hay overbooking

Por otra parte, has de saber que si te has ofrecido voluntario para no embarcar en el vuelo contratado, esta aceptación impide reclamar una compensación suplementaria a la que ya te ha ofrecido la aerolínea. Si, por el contrario, se te ha denegado el embarque en contra de tu voluntad, además de los derechos citados anteriormente, puedes exigir una indemnización que oscilará los 250 y los 600 euros, según la distancia del trayecto del viaje.