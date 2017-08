Denuncia a una lotera de Málaga por no guardarle un décimo premiado al que estaba suscrito Décimos de lotería. / El Correo Un vecino presenta una queja ante Loterías y Apuestas del Estado por una presunta estafa o apropiación indebida de 12.000 euros EUGENIO CABEZAS Málaga Martes, 8 agosto 2017, 14:55

Antonio Diácono, un vecino de Almayate de 64 años, ha interpuesto una denuncia ante la Inspección Nacional del Servicio de Loterías y Apuestas del Estado, por los presuntos delitos de estafa y/o apropiación indebida, contra la lotera responsable de la Administración número 1 de Torre del Mar, Sonsoles Barrero, a la que acusa de no haberle guardado un décimo premiado con 12.000 euros, al que supuestamente estaba suscrito «de manera verbal desde hacía más de un año».

Según el testimonio de esta persona, en el sorteo celebrado el pasado 29 de julio resultó premiado el número 75.713, al que él lleva abonado desde mayo de 2016. «He ido pagando religiosamente las apuestas que me han ido reservando, y ahora que toca un premio importante, me dice la lotera que se lo vendió a otra persona, cuando justamente el día del sorteo me llamó por la mañana y le dije que pasaría por allí el día 8 de agosto», se quejó Diácono, abogado laboralista de profesión y que trabaja como cartero rural en Vélez-Málaga.

«He puesto una denuncia ante Loterías y Apuestas del Estado y espero que actúen con rapidez, considero que se ha usurpado algo que es mío, tengo un acuerdo verbal para que me guardaran ese número en todo los sorteos que haya», manifestó este vecino, quien aseguró que «lo más lamentable es que me temo que pueden existir más víctimas como yo».

Por su parte, la lotera responsable de la administración torreña manifestó a SUR: «Este señor llevaba dos meses sin venir a pagar lo que debía, y ahora que ha visto que ha ganado un premio viene diciendo que es suyo. Ya había vendido otras semanas anteriores ese mismo número y no lo había reclamado. Se está riendo de nosotros», apostilló Barrero.

La lotera se mostró «muy tranquila» con su actuación en este asunto. «Que denuncie lo que tenga que denunciar, pero no es la primera vez que viene gente diciendo que tenían un número guardado y han estado meses sin venir a pagar lo que debían».