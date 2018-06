Cosas que deberíamos limpiar en casa... y no solemos hacerlo Hay muchos objetos que pueden pasar desapercibidos y que reúnen multitud de gérmenes y bacterias LAS PROVINCIAS Martes, 5 junio 2018, 00:44

Por mucho que barras, quites el polvo o desinfectes el cuarto de baño a conciencia, los gérmenes y las bacterias se acumulan en los lugares más insospechados de la casa.

¿Alguna vez has limpiado el mando a distancia? ¿y el peine? Si la respuesta es 'no', lee con atención este artículo pues aquellos objetos o rincones que has olvidado repasar cuando limpias puede ser que sean los que necesiten una desinfección con más urgencia.

1.- Picaportes y manijas. Puede que no se te ocurra limpiar a menudo los picaportes y las manijas de las puertas de casa, pero debes andar con cuidado, pues ahí se acumula bastante suciedad. Particularmente en las del baño, donde se pueden alojar todo tipo de gérmenes.

Image Library

2.- El peine. Es muy recomendable limpiarlo a diario (con agua tibia), pues la gran cantidad de polvo y bacterias que acumula acaban directamente en nuestro pelo.

3.- El teclado del ordenador. Comemos y bebemos junto a ellos y gran cantidad de suciedad acaba bajo las teclas. Puedes limpiarlo con aire comprimido, pasando con cuidado la aspiradora o volteando el teclado y sacudiéndolo.

Fotolia

4.- El mando a distancia. Lo tocamos todos los días y muchas veces con las manos sucias, así que es conveniente limpiarlo con frecuencia. Para ello, lo mejor es utilizar una toallita. Evitarás que se acumulen los gérmenes y, además, prolongarás la vida del mando.

5.- Almohadas y cojines. Sudor, restos de maquillaje, pelos... O polvo, si acaban tirados por el suelo. Es necesario lavarlos frecuentemente porque pueden ser una gran fuente de alergias al estar en contacto con el cuerpo.

6.- Bolsas de la compra reutilizables. Lávalas a menudo para que la compra no toque las bacterias.

7.- Cepillos y escobas. Intenta tener las escobas lo más limpias posibles, para no acabar esparciendo los gérmenes por toda la casa.

Fotolia

8.- Cajones del frigorífico. Los microbios pueden sobrevivir al frío y la nevera es un lugar en el que se puede almacenar mucha suciedad. No limpiarlo no es la mejor de las ideas...

9.- La lavadora. Intenta dejar siempre la puerta de la lavadora abierta para evitar la humedad, los malos olores y los gérmenes. Además, venden productos para su limpieza y mantenimiento.

10.- Cubo de basura. Es el más importante de todos por que es en él, precisamente, en el que tiramos los desperdicios. Hay que tenerlo limpio siempre.